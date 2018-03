Aunque decenas de funcionarios del actual Gobierno estatal enfrentan denuncias por anomalías, ninguno ha sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.De acuerdo con respuestas a solicitudes de información, la SFP ha recibido cuando menos 25 denuncias en contra de servidores públicos de la presente administración, pero no ha sancionado con inhabilitación en ninguno de esos casos. En la mayoría, ni siquiera ha concluido la investigación, según la información respondida por la dependencia.Al ser cuestionada sobre la demora en la investigación y sanciones por inhabilitación a los actuales funcionarios públicos, la SFP declinó dar alguna postura, informando que la pregunta podía hacerse a través de una solicitud de información pública.En Chihuahua, de octubre de 2016 -cuando inició la actual administración– a la fecha, la SFP local ha sancionado con inhabilitación a 12 servidores públicos, pero ninguno de los casos corresponde a funcionarios de la administración del gobernador Javier Corral.De acuerdo con el Reporte de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública federal, elaborado con base en los datos de los órganos de control de las entidades federativas, la Secretaría de la Función Pública estatal demora hasta cuatro años la investigación y sanción de irregularidades cometidas por funcionarios públicos.La sanción mayor corresponde a una inhabilitación por 10 años por negligencia administrativa en contra de Jorge Arturo Ostos Molina, exfuncionario de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la administración pasada.Detenido e imputado en 2013 por un desfalco de un millón de pesos, de acuerdo con reportes periodísticos, Ostos Molina recibió la sanción de la SFP apenas el 18 de octubre de 2017, cuatro años después de haber sido detenido.El caso de Ostos Molina proviene de un expediente iniciado en 2013 y resuelto apenas el 14 de agosto de 2017, de acuerdo con los datos oficiales de la SFP estatal.Según la información reportada al sistema nacional, la primera inhabilitación que impuso la Secretaría de la Función Pública de la administración actual contra un funcionario público data del 28 de febrero de 2017 y corresponde a una sanción por negligencia cometida por María Enedina Molina Sáenz.La investigación se inició por la entonces Contraloría estatal en 2015 y la pena determinada fue la de inhabilitación para el desempeño del servicio público por dos años a partir del 3 de marzo de 2017.El resto de los funcionarios inhabilitados de acuerdo con el reporte son Juan Enrique Toledo García, José Santos Acosta Salcido, Rodvick Adrián Bueno Solís, Enrique Navarro Córdova, Roberto Rico Cabrera, Ramón Muela Grado, Raquel Adriana Medrano Ortiz, Cintia Ivette Meléndez Madrid, Christian Madrid Navarro y Santiago Gutiérrez Gómez, todos con expedientes iniciados en el período 2013-2016.Casos pendientesLa dependencia estatal ni siquiera ha terminado de investigar algunos de los casos más sonados de presuntas irregularidades en el ejercicio público de la presente administración.Hacia la segunda mitad del año pasado, la SFP no había terminado todavía si había alguna irregularidad cometida por el secretario de Salud, Ernesto Ávila, por la asignación de un bono de más de cien mil pesos en diciembre de 2016, a menos de tres meses de haber tomado posesión del cargo.A finales de julio de 2017, la dependencia respondió a un solicitante de información que estaba todavía en etapa de seguimiento de las observaciones determinadas por una auditoría gubernamental.A la fecha, el procedimiento de responsabilidad administrativa por este hecho sigue sin ser finalizado.En noviembre de 2017, la SFP informó que había abierto 50 procedimientos administrativos, “de los cuales 49 procedimientos aún no han causado estado”, informó el organismo.Dentro de los procedimientos se incluyen cuando menos dos quejas por hostigamiento, uno de carácter sexual y otro laboral, presuntamente cometidos por funcionarios públicos de la presente administración. De estos dos casos tampoco se conoce el desenlace.Tampoco ha concluido la investigación por la adjudicación directa de un contrato de hasta por 80 millones de pesos que hizo el Instituto Chihuahuense de Salud a la empresa Egro. Ni la denuncia de acoso laboral cometido presuntamente por el exsubsecretario de Desarrollo Social Hugo Almada.Debido a que son procesos sin término, la SFP no informó qué otras investigaciones tiene en proceso. (Itzel Ramírez/ El Diario)* 50 procedimientos iniciados en 2017* 49 sin finalizarNombre Expediente Fecha de resolución añosJorge Arturo Ostos Molina 2013 14/08/2017 10Juan Enrique Toledo García 2014 15/02/2017 1Cintia Ivette Meléndez Madrid 2014 09/11/2017 3Christian Madrid Navarro 2014 09/11/2017 5Santiago Gutiérrez Gómez 2014 09/11/2017 3María Enedina Molina Sáenz 2015 28/02/2017 2Raquel Adriana Medrano Ortiz 2015 11/09/2017 1Rodvick Adrián Bueno Solís 2015 14/09/2017 2José Santos Acosta Salcido 2016 14/06/2017 1Roberto Rico Cabrera 2016 16/06/2017 1Ramón Muela Grado 2016 07/08/2017 3Enrique Navarro Córdova 2016 04/09/2017 1 [email protected] rio.com.mx

