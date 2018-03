Otra funcionaria estatal fue cesada por presuntos actos de corrupción en esta frontera.Se trata de Hortensia Trevizo Bermúdez, registradora pública del Distrito Bravos.Con ella suman tres los empleados de Gobierno del Estado que son separados de sus cargos al abrírseles una investigación por supuestas irregularidades en las dependencias que encabezan.A Trevizo Bermúdez se le indaga por no haber dado trámite a una orden judicial girada para realizar un embargo millonario, de acuerdo con fuentes consultadas. Al no dar procedimiento para el embargo se dio un extrañamiento que culminó con su remoción.La funcionaria confirmó su cese de la administración pública, sin embargo se negó a dar detalles sobre las razones de la sanción.Los otros dos cesados son el exjefe de Transporte Público, Víctor Estala Banda, a quien indaga la Secretaría de la Función Pública por anomalías en la dependencia; y Hugo Almada Mireles, subsecretario de Desarrollo que presentó su renuncia el 17 de julio del año pasado al ser denunciado por presuntas irregularidades en la entrega de recursos públicos.Fuentes del mismo Gobierno estatal aseguraron que la investigación se refiere al cobro de cursos antiestrés para operadores de servicio público, cuyos montos recibidos no fueron captados a través de la oficina de Recaudación de Rentas y se desconoce su destino.Además, Emma Saldaña, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, declaró en las mismas fechas de su renuncia, que había una investigación por presunto acoso laboral cometido por Almada en contra de una de sus subordinadas.De acuerdo con reportes periodísticos, la recién cesada Hortensia Trevizo Bermúdez estuvo en marzo de 2017 menos de un mes al frente de la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio como encargada, ante la renuncia del entonces titular Rubén Trejo Ortega.También ocupó el cargo de subjefa del Registro Público de la Propiedad en Juárez en las administraciones de Francisco Barrio, Patricio Martínez, José Reyes Baeza, César Duarte y, hasta la semana pasada, también en la de Javier Corral.Con más de 20 años de trabajo en el Registro Público, Trevizo Bermúdez fue cesada e iniciada una investigación interna. Según las fuentes, que hablaron a condición de anonimato, estaría involucrada también la falsificación de certificados.“Hay un tema de un par de certificados emitidos que son de dudosa procedencia, se va a revisar ese tema”, indicó la fuente.Jesús Martínez Meneses, titular del Registro Público en Juárez y jefe de Trevizo hasta la semana pasada, reconoció la separación de la funcionaria aunque dijo desconocer las causas del cese.En próximos días, afirmó, sostendrá una reunión en la Secretaría General de Gobierno en Chihuahua, donde se tocará el tema de la funcionaria removida.La Secretaría de la Función Pública confirmó la existencia de una investigación en contra de Almada.“Hugo Almada y Víctor Estala están en un procedimiento de responsabilidad no concluidos”, refirió la SFP en una comunicación.Estala Banda, que se desempeñaba como jefe de Transporte Público en Ciudad Juárez, fue separado de su cargo la semana pasada con motivo de un procedimiento iniciado por la SFP.Producto de la investigación, se determinó separar de su puesto por un período de 15 días a Estala, como medida temporal.“La postura de esta Secretaría de la Función Pública es que todas las posibles irregularidades son investigadas y sancionadas por esta Secretaría, y que esto se realiza en apego a toda la normatividad aplicable”, contestó la dependencia a una solicitud de entrevista sobre el tema de las irregularidades cometidas por funcionarios en la Zona Norte. (Itzel Ramírez/ El Diario)iramí [email protected]

