Al terminar ayer el plazo para renovar la credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave, sin modificar ninguno de los datos, los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) que se localizan en la ciudad registraron una baja afluencia de ciudadanos que acudieron a realizar el trámite de última hora.Hasta el cierre de esta edición, los módulos de atención ciudadana del INE se reportaron vacíos, a pesar de que permanecieron abiertos hasta la medianoche para dar mayor oportunidad a los ciudadanos de acudir a realizar el trámite y garantizar su derecho al sufragio en la elección del 1 de julio.“Nuestros módulos estuvieron muy solos, consideramos que esto se debe a que se podrán realizar reimpresiones hasta el 20 de junio”, dijo Jaime Cruz Cuevas, titular del Registro Federal de Electores en el distrito 04 con sede en Ciudad Juárez.El funcionario comentó que en los dos módulos que corresponden a su demarcación, el ubicado en Municipio Libre y avenida López Mateos, llevaban 170 trámites realizados hasta las 18:30 horas, que realizaron un corte.Sin embargo, a esa hora no había ningún ciudadano en alguno de los módulos.Una situación similar se reportó en las oficinas correspondientes al distrito 02, una ubicada en el bulevar Norzagaray y otra en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde también se reportó escasa afluencia.“En el módulo de la ciudad tenemos una baja afluencia, a las 5:20 de la tarde llevábamos 57 trámites realizados y 51 entregas de credencial”, mencionó Carlos Ibañez Candelaria, titular del RFE en el distrito electoral 02.Los funcionarios electorales recordaron que a partir de hoy y hasta el 20 de junio sólo se podrán solicitar reimpresiones del documento con la misma fotografía y los mismos datos, inclusive la misma vigencia, porque este trámite no implica la modificación de la información registrada en el Padrón Electoral o en la Lista Nominal que se utilizará para las elecciones de este año.También recordaron que las credenciales que se tramitaron durante la campaña de credencialización y hasta ayer estarán disponibles en los módulos hasta el 16 de abril, por lo que pidieron a los ciudadanos acudir a tiempo por el documento.Esto, subrayaron, no sólo para evitar largas filas al acudir de última hora, sino también para garantizar su derecho al voto en los comicios de este año cuando se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados federales, presidente municipal, síndico y diputados locales. (Gabriela Minjáres)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.