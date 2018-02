Se queda rectora de Upnech pese a denuncia en su contra

Chihuahua— La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), Victoria Chavira Rodríguez, dio marcha atrás a su ofrecimiento de separarse del cargo para ser auditada siempre que hubiera una denuncia en su contra, ya que ayer el Comité Universitario interpuso la querella ante la Secretaría de la Función Pública y ella aseguró que no cederá ante la presión de Arturo Limón, director del Campus en la capital del estado.Ante la postura de Victoria Chavira y la falta de acuerdos con Pablo Cuarón, titular de la Secretaría de Educación y Deporte, los alumnos de la UPN mantendrán la 'toma' de las instalaciones que ya cumplió 10 días y de hecho, el director del campus de Nuevo Casas Grandes, Juan Durán Arrieta, comenzó ayer una huelga de hambre hasta que la rectora sea destituida.Como se informó, el lunes pasado Victoria Chavira declaró en entrevista con El Diario de Chihuahua su disposición a solicitar licencia y retirarse del cargo para que se investigaran las acusaciones en su contra.Ayer subrayó que “Limón no se librará de la ley” además de que “ya no es director, pues fue destituido por la Junta Directiva, que es el máximo órgano que rige la universidad, así que deberá enfrentar las consecuencias de sus actos, ya que se le ha llamado a hacer una auditoría y tiene límite de plazo para atender ese asunto y en caso de que no lo haga, estaría incumpliendo”.La rectora destacó que inclusive, “estos síntomas que tiene el doctor Limón, de psicopatía, son graves y son de mucho cuidado, mucha gente es maltratada y le tienen miedo o es muy atractivo y los convence de alguna manera, pero a mí no, eso de decir que todo el estado está en mi contra, no me amedrenta. Estos meses, me respalda mi trabajo, yo estoy tranquila por mi trabajo, pero si hay motivos para que me vaya por tratar de ser honesta y ser eficiente, pues me voy muy tranquila, pero será el señor gobernador quien tiene la facultad para destituir o nombrar a un nuevo rector”.Chavira Rodríguez abundó al decir que actualmente trabajan en un plan de contingencia administrativa y académica para que cuando regresen a clases, puedan regularizarse todos los alumnos, así como las horas que han perdido los maestros que no han podido trabajar.“Ha sido mucho tiempo y se pierden horas de clases importantes para los jóvenes, también se pierde mucho dinero pero ya estamos trabajando en la estrategia”, destacó la maestra responsable de los 11 campus en todo el estado.Integrantes del Comité de la Upnech presentaron una denuncia en contra de la rectora ante la Secretaría de la Función Pública, ya que la señalan como responsable de una serie de irregularidades; uno de los principales rubros en la denuncia es el conflicto de interés de Chavira al contratar personal de la empresa privada de la cual es directora y fundadora para que labore en la Rectoría.A través de un escrito entregado a la dependencia ayer por la mañana, se denunció que la rectora ha cometido actos irregulares y no ha cumplido con las obligaciones señaladas en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.La fracción señalada en la denuncia señala: “Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en su caso”. Esto con relación a que es directora del Instituto Regional de Estudios para la Familia (Irefam).Se estableció que ha contratado a tres personas como parte de la Rectoría, incluso en dos ocasiones incluyó en la nómina de la UPN a una empleada de la Rectoría y del Instituto, lo que calificaron como una anomalía.Asimismo, en el documento se destaca que existe un claro conflicto de intereses debido a que el Irefam compite directamente con la UPN en el ofrecimiento de maestrías y cursos para diplomados.Se mencionan los casos de dos personas que fueron llevadas de la institución privada a la Rectoría, así como otro caso en el que uno de los especialistas del Instituto aparece con dos plazas de 20 horas en la Rectoría, cuando antes de la llegada de Chavira solamente tenía una plaza.Pedro Rubio Molina, quien ahora es secretario académico, figura en la plantilla de especialistas del Irefam y según se expuso, de 20 horas que tenía asignadas, ahora tiene 40, las cuales se ignora donde las desempeña.Alejandra de las Casas Muñoz, es parte del Irefam pero desde octubre de 2016 fue contratada como coordinadora de Educación para la Paz, mientras que está el caso de María del Pilar Rivero, a quien se señaló como otra especialista del Irefam que llegó a ocupar una coordinación en la UPN, en Salud Emocional.El escrito que fue presentado está firmado por Leonardo Alfredo Meza Jara, quien representa al sindicato de la institución en el Comité de la Upnech.