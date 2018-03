Sobreseen queja de Corral contra su partido

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sobreseyó la queja presentada hace casi tres años por Javier Corral Jurado, en contra del Partido Acción Nacional (PAN) por supuesto incumplimiento de sus normas de afiliación que llevaron a “inflar” el padrón de militantes.Por mayoría de votos, los consejeros determinaron dar por concluido el asunto debido a que al ahora gobernador de Chihuahua se desistió de la queja radicada en julio de 2015 como procedimiento sancionador ordinario.“Se declara el sobreseimiento del presente procedimiento sancionador ordinario, por actualizarse la causal de cosa juzgada”, establece el acuerdo aprobado por ocho de los 11 consejeros electorales con derecho a voto.El proyecto aprobado ayer en la sesión ordinaria celebrada en la Ciudad de México establece que se declara el sobreseimiento por el desistimiento presentado por el quejoso, en este caso Javier Corral, el 26 de enero de este año.Los tres consejeros que votaron en contra del proyecto, Dania Paola Ravel Cuevas, José Roberto Ruiz Saldaña y Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, se manifestaron en contra de sobreseer la queja y pedían regresarla para entrar al análisis y conocimiento del asunto, particularmente por la denuncia relacionada con la doble afiliación.Esto, expusieron, por tratarse de hechos que no sólo afectan al quejoso sino que son de interés público y sancionables por la Ley General de Partidos Políticos, debido a la posible doble afiliación de militantes.Sin embargo, la consejera Adriana Margarita Favela Herrera, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias, que presentó el proyecto de resolución, expuso que el asunto fue iniciado por Javier Corral cuando contendía en el proceso interno para elegir al dirigente nacional del PAN y no para hacer valer intereses de los ciudadanos en lo personal.“Él estaba hablando de esa irregularidad simplemente para denunciar que ese padrón electoral del PAN, que estaban utilizando para la elección interna en la que estaba participando, estaba alterado”, subrayó.Por lo que propuso aceptar el desistimiento, aprobar el proyecto y, en su caso, dar vista a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos para que hagan esta revisión y se dé la oportunidad a los militantes para que determinen si existe o no la doble afiliación.Javier Corral presentó la queja el 10 de julio de 2015 ante el INE, cuando denunció que el padrón de militantes del PAN tuvo un crecimiento atípico y desproporcionado en el año 2014, de casi el 100 por ciento más en relación con el padrón con el que se desarrolló la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional el año 2014, por lo que presumía que había afiliaciones corporativas o colectivas.Además, denunció que había militantes con doble afiliación y algunos no se encontraban registrados en la Lista Nominal del INE, mientras que otros habían sido excluidos mediante procedimiento realizado de manera indebida.

