Chihuahua— Mientras que voces de Oposición dentro del Congreso exigen reponer y reprueban el proceso llevado para nombrar a cinco integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción, el Partido Acción Nacional se opone, con el argumento que todo se ha conducido conforme a la ley.La coordinadora del PRI, Isela Torres, presentó ayer en el Congreso del Estado una iniciativa para pedir la reposición de la selección de cinco personas para el Comité Ciudadano Anticorrupción, que estarán en ese encargo de forma escalonada durante 1, 2, 3, 4 y 5 años, respectivamente.Es un sistema manchado por tintes partidistas, conflictos de intereses, comentarios homofóbicos y discriminatorios, lo que significa una vergüenza nacional, expuso.Así lo dijo ante la remoción de uno de los integrantes de ese Comité en días pasados, el ingeniero Joaquín Treviño, por el uso de expresiones discriminatorias, pero también por la designación del panista José Antonio Enríquez Tamez, presidente del Comité.Un proceso que está viciado desde sus inicios no puede seguir avante hasta que no se solucione de fondo el verdadero problema, acotó.En sustitución de Treviño se eligió a Norma Yadira Lozano Hernández, quien ocupa actualmente el puesto de Coordinadora de Capital Social en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, situación que pudiera causar un conflicto de interés al momento de realizar sus funciones dentro del Comité, pues Fechac trabaja en colaboración con gobierno del Estado, aseveró la priista.Mientras que de la bancada de Morena, Leticia Ortega y Pedro Torres, consideraron que la ley es perfectible y deben hacerse las modificaciones adecuadas para prohibir a personas en partidos integrar esos organismos ciudadanos.En la discusión, el coordinador de diputados del PT, Rubén Aguilar, hizo referencia a la destitución del ingeniero Joaquín Treviño como parte de ese comité tras comentarios discriminatorios, aunque al hablar del asunto, él mismo expresó que el problema de fondo es de un sistema viciado, y “no porque les dijo ‘maricones’ a los maricones”.La doctora Olga Elena Ponce Frescas, integrante de la Comisión de Selección del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, inició un movimiento virtual para recabar firmas y pedirle al Congreso del Estado reformar la Ley Anticorrupción, para poner “candados” y evitar a funcionarios o miembros de partidos políticos integrar organismos ciudadanos del sistema.Mediante el sistema change.org, Ponce solicita las reformas para que no existan discrepancias entre los requisitos para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana que hay en la Ley General y en la Estatal.

