Resuelven hoy queja de Corral contra el PAN

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolverá hoy la queja presentada hace casi tres años por el ahora gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en contra del Partido Acción Nacional (PAN), por supuesto incumplimiento de sus normas de afiliación que llevaron a “inflar” el padrón de militantes.De acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria del Consejo General del INE programada para este 28 de febrero a las 10:00 horas tiempo de la Ciudad de México, el proyecto de resolución de la queja radicada como procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente UT/SCG/Q/JCJ/CG/130/PEF/145/2015 será analizada y sometida hoy a votación.El asunto se encuentra enlistado en el punto número 11.1 y fue programado a petición de la consejera electoral Adriana Margarita Favela Herrera, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias, que se encarga de atender las quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la ley en la materia.De acuerdo con información periodística difundida el viernes pasado por el periódico El Universal, la Comisión que tuvo a su cargo el análisis del caso acordó desechar el procedimiento promovido por Javier Corral cuando era senador, porque supuestamente el 26 de enero retiró la queja y por unanimidad los consejeros aceptaron el desistimiento.Sin embargo, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien participó en la sesión aunque no tiene derecho a voto porque no es integrante, pidió que el INE se pronuncie sobre las irregularidades denunciadas por Corral.Esto, publicó el periódico, “aunque éste se desista, pues las anomalías denunciadas no sólo le afectan a él, sino que la presunta doble afiliación es un tema de interés público”.A través de información difundida por la agencia de noticias de El Universal, SUN, también se dio a conocer que se dio por concluida la investigación por el presunto inflamiento del padrón del PAN, pero decidió nuevas diligencias respecto a 48 personas con presunta doble afiliación a ese y otro partido.El mismo día, el periódico La Jornada difundió que la Comisión de Quejas acordó devolver a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral el proyecto a través del cual se pretendía dar carpetazo a la denuncia.Información oficial difundida por el INE da cuenta que fue en sesión de carácter privado cuando la Comisión aprobó el proyecto de resolución de la queja presentada por Javier Corral durante la contienda interna, en la que participó por la dirigencia nacional del partido contra Ricardo Anaya Cortés, ahora candidato a la Presidencia de la República.Javier Corral presentó la queja el 10 de julio de 2015 ante el INE, cuando denunció que el padrón de militantes del PAN tuvo un crecimiento atípico y desproporcionado en el año 2014, de casi el 100 por ciento más en relación con el padrón con el que se desarrolló la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional el año 2014, por lo que presume que se trata de afiliaciones corporativas o colectivas. (Gabriela Minjáres)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.