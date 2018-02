Dispuesta a pedir licencia, rectora de la UPN

Chihuahua– La rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), Victoria Chavira, dijo estar dispuesta a separarse de su cargo y someterse a una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública, siempre y cuando se presente la denuncia correspondiente. Al respecto, el director del campus en Chihuahua, Arturo Limón, indicó que el Colectivo de 8 campus inconformes estableció que el día de hoy presentará la querella contra la rectora.En entrevista con El Diario, Chavira Rodríguez expuso que pedirá licencia para separarse de su cargo, de presentarse la denuncia en su contra por supuestos desvíos.La rectora negó que exista un conflicto de intereses por ser fundadora y propietaria del Instituto Regional de Estudios de la Familia (Irefam), no obstante reiteró que se investigue y se pruebe que ella colocó a personal del Instituto en la UPN sólo para que cobraran en la nómina de la Universidad aunque trabajaran para su negocio.“Yo le digo al doctor Limón que deje de utilizar a los alumnos como escudo, que ellos son los que están siendo afectados al no asistir a clases. Éste es un problema administrativo que debe atenderse de esa manera, no involucrarlos a ellos”, puntualizó la funcionaria estatal.Así lo secundó Arturo Limón, quien ayer publicó una carta dirigida al gobernador, en la cual le pide que se anteponga el diálogo y se pondere la afectación a terceros, en este caso, los estudiantes.“La rectora y yo somos como los matrimonios que no funcionan, pero hay menores de por medio, en esta caso son los alumnos, debemos de pensar qué es lo mejor para ellos”, expuso al acotar que “ni siquiera la Secretaría de Educación y Deporte ha tenido la capacidad de llegar a una solución”.Con relación a la nueva postura de la rectora, Limón informó anoche que el Colectivo de los 8 campus de la UPN que han solicitado la destitución de la rectora, acordaron ayer presentar la denuncia en contra de Chavira Rodríguez, a la espera de que ella se separe del cargo.Respecto a su posición, Limón dijo: “Me iría si y sólo si se deriva de una mesa de acuerdo porque tengo que responder a los alumnos que votaron por mí, y con garantías de que haya una auditoría limpia y transparente”.Y agregó que “no sería ceder el puesto sino dejarlo temporalmente para que realicen la auditoría y si se encuentra algo irregular, me retiro, pero si no, regresaría a mi puesto”.Asimismo, puntualizó que si a la rectora tampoco se le encuentra alguna irregularidad, los dos pueden seguir trabajando.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.