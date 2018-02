Chihuahua— Los cuatro supuestos ranchos asegurados al exgobernador César Duarte son potreros propiedad de la familia Duarte Jáquez de hace casi 100 años, dijo Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, encargado de la defensa del exmandatario en la Ciudad de México.“Se pretende confundir con el supuesto aseguramiento de cuatro nuevos ranchos, que queremos aclarar, todos estos bienes rústicos pertenecen a una misma propiedad, la denominada ‘San Rafael del Agostadero’ o Agostadero de Jáquez’, que son potreros y no ranchos que han pertenecido muchos de ellos a la familia de mi defendido”, aseguró.A través de un pronunciamiento, el abogado afirmó que el ganado encontrado es criollo, nacido en esas propiedades y no del programa de Nueva Zelanda, como pretende hacerlo creer la Fiscalía General del Estado.En relación a los búfalos localizados, dijo que se trata de animales de regalo de la familia Vallina, antes de que Duarte fuera gobernador.De igual manera un pie de cría de jabalíes que la familia Martínez donó y un par de llamas que la familia Portillo regaló.“De ninguna forma confiamos en la procuración e impartición de justicia del estado de Chihuahua, ya que ha incurrido en graves violaciones al debido proceso, presunción de inocencia y la intimidación”, expresó Sánchez Reyes.Continuó: “El que acusa está obligado a probar y desde hace cuatro años y hasta ahora no se podrán sustentar las aseveraciones que, con testigos pagados, persecución política, tortura, confesiones obtenidas con presión en los Ceresos y acusaciones fabricadas han pretendido en una persecución de odio y de venganza, llamada Justicia para Chihuahua”.El abogado negó que las 30 mil hectáreas en el municipio de Camargo sean o hayan sido propiedad de César Duarte.“Todas y cada una de las falsas imputaciones que dieron como resultado órdenes de captura en contra de mi defenso, así como los aseguramientos de inmuebles, están siendo materia de análisis por parte del Poder Judicial de la Federación, institución en la que depositamos toda nuestra confianza para que sea esta quien determine de forma imparcial la conclusión jurídica de los asuntos”, dijo.

