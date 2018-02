Denuncian contradicciones en el caso

Los abogados de Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, detenido por el asesinato de la periodista Miroslava Breach, denunciaron contradicciones y falta de evidencias que prueben responsabilidad en el crimen, de acuerdo con la solicitud de amparo indirecto que interpuso ante un juez de distrito.En el documento, Moreno Ochoa señala que la Fiscalía General del Estado no ha probado de forma contundente su participación en la vigilancia de la casa de Breach ni los trayectos que realizó el día de la ejecución de la periodista en la ciudad de Chihuahua.De acuerdo con las pruebas presentadas en la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía ni siquiera ha probado quién es el dueño del vehículo Malibu gris del que descendió la persona que disparó a Breach, según copia de la petición de amparo en posesión de El Diario.“No existe persona alguna que refiera que el vehículo que aparece en el video sea el de propiedad de Jaciel Vega Villa. Es evidente que no hay certeza de que el multicitado vehículo fue el mismo que se utilizó como instrumento del delito”, manifiesta el detenido en el penal estatal de Aquiles Serdán.El documento señala que de acuerdo con información entregada durante el proceso se mostraron 139 registros de vehículos con características similares a las del Malibu usado la mañana del 23 de marzo de 2017 para transportar al asesino de la periodista.El acusado plantea además que aunque durante el cateo realizado posteriormente a una casa ubicada en Villas del Rey, Chihuahua se encontró un auto con características similares, por lo que no hay prueba fehaciente de que haya sido el mismo utilizado para el crimen.Los dichos de testigos, algunos de identidad reservada, también fueron puestos en duda por Moreno Ochoa debido a que, señaló, se contradicen en fechas y lugares en donde el acusado estuvo en días previos al crimen.Por ejemplo, indica la solicitud de amparo, el testigo “Juanjo” indicó que había visto a “El Larry” entre el 21 y el 24 de marzo en Chihuahua, aunque más adelante en la misma declaración advierte que entre el 23 y el 24 del mismo mes ya no estaba en la capital del estado.Lo mismo aplica para los testigos “Rubí” y “Paco”, que se contradicen sobre la ubicación de Moreno el 21 de marzo.“La entrevista (de Juanjo) se encuentra llena de contradicciones, por lo que no puede ser tomada en cuenta por no poder ser concatenado con otros indicios. Rubí es mi sobrina política, a la cual no se le puede dar valor de indicio porque se contrapone con lo manifestado por los diversos entrevistados Señor Paco y Cholugo”, manifiesta en el recurso.La inactividad por falta de pago a una línea telefónica presuntamente usada por Moreno Ochoa y por Jaciel Vega Villa, otro de los implicados, tira el argumento del juez y de la FGE, de acuerdo con el amparo, de que fue utilizada para planear y ejecutar el asesinato de Breach.

