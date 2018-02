Chihuahua— Habitantes de las comunidades de Yoquivo y Aboreachi, en el municipio de Batopilas, denunciaron un presunto robo a gran escala cometido la semana pasada por un convoy de elementos de la Policía Estatal.Detallaron que los oficiales ingresaron por la fuerza a una decena de viviendas, causaron destrozos y se llevaron objetos de valor, artículos electrónicos y de la construcción.Los afectados interpusieron denuncias, sin embargo, hasta ayer agentes del Ministerio Público no se trasladaban hasta los lugares, ubicados en límites del estado, para dar fe de los hechos.Ciudadanos dijeron que el jueves pasado cerca de las 2 de la tarde unos 30 policías estatales abordo de siete camionetas irrumpieron en la localidad de Yoquivo y horas mas tardes en Aboreachi, donde también “asaltaron” las oficinas ejidales de donde sustrajeron 200 mil pesos que era el pago de los trabajadores.“Llegaron y amenazaban que si no los dejábamos entrar nos iban a sembrar bolsas de balas”, expresaron los afectados, donde algunos resultaron con moretones.Los entrevistados narraron que los elementos, quienes vestían uniformes con las leyendas de la Policía Estatal, no se identificaron ni mostraban órdenes de cateo, y los despojaron de sus teléfonos celulares para evitar ser grabados.“Entraban y golpeaban a las personas que les abrían, esculcaban todo, revisaban burós en busca de no sabemos qué, pero se llevaban todo lo de valor”, mencionaron.“A las señoras que se rehusaban en abrir la puerta les gritaban: ‘si no accedes voy a decir que ésto lo tenías aquí’, ésto en referencia a paquetes de balas que llevaban en bolsas”, dijeron.Los denunciantes señalaron que la treintena estatales entraron también a viviendas deshabitadas, incluso a una tienda de Diconsa, algunas ferreterías en donde se llevaron artículos de abarrotes al igual que herramientas como palas y hasta carruchas.“Llevaban la camionetas cargadas, parecían más que policías delincuentes, viles ladrones”, criticaron los pobladores, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias.Sobre el robo a la oficinas ejidales en Aboreachi, mencionaron que los 200 mil pesos sustraídos iban a ser destinados para pagar la raya de los trabajadores del aserradero que tiene poco que ahí se instaló. “Ese dinero era para pagar además el diésel, la gasolina para la bombas. Los agentes se llevaron todo lo que encontraron a su paso de valor”.Los pobladores señalaron que los policías estatales acudieron a otras poblaciones a seguir con los robos, donde no hicieron detenciones, y si no es que fueron interceptados por elementos de la Marina en el municipio de Batopilas, hubieran continuado con la “limpia”.De lo robado y destrozos ocasionados, los habitantes posteriormente lograron documentarlo mediante fotografías.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.