Chihuahua— El diputado federal del PRI por el distrito 05, con cabecera en Delicias, Antonio Meléndez Ortega, será el suplente del exgobernador José Reyes Baeza, en la fórmula del tricolor para el Senado de la República. Meléndez precisó que el Partido Verde le ofreció una candidatura, pero declinó por su lealtad al PRI.“Tony refrenda hoy al partido su compromiso y su convicción ideológica, y refrenda su lealtad institucional y personal a quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo hace muchos años”, expresó Reyes Baeza en rueda de prensa junto a Meléndez.Dijo que contrario al desdibujamiento ideológico de “otros” partidos, Tony Meléndez refrendó su convicción de priista y reconoció la relación institucional que guarda con el Verde.Ahí también estuvo el dirigente estatal priista, Omar Bazán, y Georgina Zapata, secretaria general del partido e integrante de la fórmula al Senado, de quien todavía no hay suplente. También los acompañó José Luis de la Madrid Téllez, abanderado para una diputación local.Meléndez se dijo agradecido por la oportunidad que se le brinda para estar en fórmula, desde la suplencia, con el exmandatario. “He sido priista desde siempre. Es muy cierto, de las invitaciones que se me han hecho de otros organismos. No hay enemistad con ellos”.Así lo expuso ante el rechazo a ser abanderado del PVEM, partido con el que hizo alianza el PRI para que el también vocalista del Grupo Primavera llegara a la Cámara de Diputados en 2015.“Vamos a tener una magnífica fórmula”, añadió el dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán Flores. En este mismo sentido se expresó el delegado del CEN del Revolucionario Institucional, Sofío Ramírez.Recordó que a nivel local el PRI va por su parte en lo electoral, pero a nivel nacional están en alianza con el PVEM en la postulación de José Antonio Meade a la Presidencia de la República.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.