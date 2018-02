Chihuahua– Los estudiantes y maestros que tomaron las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech) en la capital, continuarán los próximos días, dado que no se han dado las condiciones de acuerdo entre la autoridad educativa y los manifestantes.Desde el 19 de febrero que inició esta protesta encabezada por Arturo Limón Domínguez, quien fuera destituido de su cargo como director del campus Chihuahua, que va dirigida para que la actual rectora, Victoria Chavira Rodríguez renuncie a su cargo.Todo el fin de semana, los alumnos pernoctaron en su escuela, la cual, argumentan no van a abandonar, hasta que se liberen de la “tiranía” que se les ha impuesto, por haber quitado a su director y querer imponer a Leonel Herrera, que fue seleccionado por la Junta Directiva de entre una terna.Entre el jueves y viernes pasado, se entablaron reuniones entre el aún director y el secretario de Educación y Deporte (SED) de Gobierno del Estado, donde el acuerdo era someterse a auditoría tanto de Limón Domínguez como de Chavira Rodríguez. Dado que no se pudo lograr esto, los acuerdos se rompieron y la toma seguirá.Anteriormente ya habían mencionado cuatro demandas a la autoridad, en la que destaca:La destitución inmediata de Victoria Chavira Rodríguez como rectora de la Upnech.Que el gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, retire la iniciativa de reforma a la Ley de la Upnech que se introdujo al Congreso local en diciembre de 2017.El restablecimiento de la vida interna de nuestra universidad, que ha sido trastocada por las decisiones autoritarias y verticalistas impuestas por la actual rectora.El resguardo de la integridad de los derechos de los estudiantes y los trabajadores de la universidad, quienes hemos tomado la decisión de emprender una lucha de largo aliento en defensa de nuestro espacio académico y laboral.Los estudiantes y maestros inconformes argumentaron que no cesarán hasta que estos cuatro puntos sean resueltos.

