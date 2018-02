Exhiben pifias en caso Miroslava

El único detenido por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea podría quedar libre si un juez de Distrito le otorga un amparo solicitado por presuntas violaciones a su proceso y presumibles pifias cometidas por elementos de la Fiscalía General del Estado.Distintos datos contenidos en el expediente 1903/2017 a los que tuvo acceso El Diario a través de copias, están integrados en el documento mediante el cual Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, solicita un amparo.La información indica “falta de observancia al principio de oralidad”, adjudicada al Ministerio Público cuando “leyó todas las constancias de la carpeta de investigación”, a pesar de haber solicitado al juez de Garantía Jorge Napoleón Raya Valdez que no se leyeran los antecedentes del caso en la audiencia para la vinculación a proceso.Presentado por la Fiscalía General del Estado como el orquestador del asesinato de Breach, “El Larry” argumenta en el recurso promovido, que la lectura de la carpeta podría haber afectado la imparcialidad y objetividad del juez que dictó el auto de vinculación.Además, el amparo muestra presuntas irregularidades en las pruebas presentadas por los agentes del Ministerio Público, como falta de certeza, inconsistencias entre dichos de testigos, horas y lugares, además de contradicciones.El recurso busca invalidar las declaraciones de algunos testigos como Casio, identificación que corresponde al vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera. La invalidez se reclama porque al momento de sus deposiciones, los testigos no tuvieron defensores presentes por lo que los dichos podrían no ser considerados elementos de prueba.“Los testigos Casio, Bobi, 1981, Javier y Cholugo les resulta responsabilidad en los hechos criminosos que se me tratan de fincar, por lo que debieron contar con un defensor que los asistiera al momento de declarar, luego entonces es otra circunstancia que invalida sus respectivas deposiciones”, se lee en el recurso.Detenido el pasado 24 de diciembre por la Policía Federal en Sonora, Moreno Ochoa fue vinculado a proceso tres días después por el juez Raya Valdez, en una audiencia donde no estuvo presente por permanecer hospitalizado en el penal de Aquiles Serdán en la ciudad de Chihuahua.

