La Fiscalía General del Estado (FGE) informó ayer del aseguramiento de otros cuatro ranchos ubicados en Balleza, Chihuahua, propiedad del ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, en los cuales fueron localizados ganado bovino de Nueva Zelanda y animales exóticos y de colección, como bisontes, llamas y jabalíes.A través de un comunicado, la FGE señaló que las propiedades cateadas y aseguradas fue resultado de la Operación “Justicia para Chihuahua” mismas que tienen una extensión de 2 mil 344 hectáreas.La dependencia informó que en cumplimiento a una orden judicial librada por un Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Policías de la Comisión Estatal de Seguridad y personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, practicaron las diligencias de cateo en los predios rústicos al sur de la entidad, con motivo de las investigaciones que se siguen por el delito de enriquecimiento Ilícito en contra de ex servidores públicos.Reportó que fueron asegurados los ranchos, “El Rebaje”, con una superficie de más de 466 hectáreas; “Mesa de Chávez”, con una superficie de más de 755 hectáreas; “Agostadero de Moreno número Dos”, con una superficie de más de 572 hectáreas y “Rancho de En Medio”, con una superficie de más de 551 hectáreas.Informó que en las indagatorias ministeriales, se logró establecer que los ranchos fueron adquiridos directamente por César Horacio Duarte Jáquez, durante el tiempo que fungió como gobernador del estado.Señaló que los inmuebles cateados se tratan de predios rústicos para hatos ganaderos, con cascos de rancho que comprenden cuatro casas habitación, sistema de riego, al menos tres presones con base de concreto, corrales equipados y diversas celdas solares.Dio a conocer que en la extensión de los inmuebles se localizaron más de 450 cabezas de ganado bovino, algunas de ellas con arete de exportación con características similares a las provenientes de Nueva Zelanda, dentro del marco de un Programa de Apoyo Social para el Repoblamiento de Hato Ganadero para Pequeños Ganaderos del Estado de Chihuahua; implementado durante el periodo en que César Horacio Duarte Jáquez fungió como gobernador.Informó que en el interior del predio “El Rebaje” conocido como “La Reserva”, se hallaron animales exóticos y/o de colección, de los cuales destacan: 30 bisontes, cinco llamas y diversas manadas de ejemplares de jabalíes.Además, se encontraron documentos relacionados con ganado del predio “El Saucito”, aretes de ganado de Sagarpa y aretes con el fierro registrado a nombre de César Horacio Duarte Jáquez.Señaló que dichos inmuebles fueron asegurados por la Fiscalía General, a fin de culminar con las diligencias de investigación necesarias en tales extensiones, entre estas, peritajes en materia criminalística, topográfica y de valuación.Informó que con esta acción, suman 20 las propiedades aseguradas al ex gobernador del estado mismas que fueron, presuntamente, adquiridas con recursos del pueblo de Chihuahua.Agregó que el Gobierno del Estado reitera su compromiso con la sociedad de llevar ante la justicia al exgobernador, César Horacio Duarte Jáquez, además de decomisar los bienes para restituir el daño causado.* El Rebaje466 hectáreas* Mesa de Chávez755 hectáreas* Agostadero de Moreno número Dos572 hectáreas* Rancho de En Medio551 hectáreas

