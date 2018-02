Chihuahua– La directora general del Colegio de Bachilleres (Cobach), Teresa Ortuño Gurza, comentó que uno de los principales motivos de la deserción escolar en el nivel medio superior, se ha generado por el uso de palancas, que generaba estudiantes se desalentaran o no quisieran estar en las instituciones.“El que un estudiante se le diera un espacio, impedía que otro pudiera ocupar su puesto, y no siempre el que entraba por influencia, se quedaba, mientras que el que sí estudiaba, se desalentaba. Es por ello que hemos implementado cero palancas. El que quiera entrar, que estudie”, comentó la responsable del sistema escolar.Recordó que en materia de abandono, las cifras más elevadas en lo que concierne al Cobach, fue de 144 mil alumnos en un periodo del 2008 al 2014, que hasta la fecha no se ha repetido, no obstante, el estado de Chihuahua, continúa entre los primeros lugares con índice de deserción.Aclaró que la medida de eliminar las palancas para entrar, será a largo plazo y un parte aguas para que los jóvenes se sientan motivados cuando realizan su examen Ceneval, que será la única forma de ingresar a alguno de los planteles educativos.Otra situación que se detectó eran los continuos cambios de turnos por comodidad de los padres de familia o de los mismos alumnos, razón por la cual, se implementó un comité especial para analizar las solicitudes presentadas.“Sabemos que por los horarios de trabajo de los padres, se les acomoda más el turno matutino o el vespertino. Pero ahora con el comité formado, ya no habrá influyentísimo o amiguismo. Todo será analizado de acuerdo a la situación que se presente”, manifestó la titular general del Cobach. (Juan Carlos Núñez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.