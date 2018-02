Chihuahua— El arresto de los campesinos por demandar un mejor precio a la cosecha del frijol, en lugar de resolver el problema generará un mayor conflicto e inconformidad entre los productores, señaló ayer Miguel Ángel Colunga, presidente del Sistema Productor Frijol No Gubernamental.Anunció que mañana partirá una caravana de tractores y camionetas desde Soto Máyez-Namiquipa a Chihuahua, la cual durará siete días ya que cruzará por Bachiniva, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Santa Isabel y Chihuahua.Colunga Martínez dijo que también se habla de dos caravanas de productores más, una de saldría de Ciudad Jiménez y otra de Nuevo Casas Grandes.Agregó que el problema de la comercialización de 24 mil toneladas de frijol persiste en Chihuahua, y hasta ahora, el Gobierno estatal y federal se muestran insensibles y sin voluntad para dar una solución de fondo a las demandas de mejorar el precio del frijol, maíz y la leche para el sector social.Colunga indicó que se requiere tener una mesa de negociación entre productores, representantes del Gobierno del Estado y Federación, así como de comercializadores para establecer un mejor precio al productor por sus cosechas.Reiteró que el problema de la venta de frijol continua ya que no sólo no se ha mejorado el precio al productor, sino que lleva cada vez una tendencia a la baja.El presidente del Sistema Producto Frijol No Gubernamental dijo que la propuesta del Gobierno del Estado de comprar mil toneladas ahora se ve como una estrategia oficial más que todo para liberar las casetas de peaje.Colunga dijo que la propuesta en realidad no se ha materializado en la compra ni siquiera de una de las mil toneladas que se comprometió el Estado. Pero aún en el supuesto que lo hiciera, es poco respecto al volumen total de 24 mil.Para Colunga la estrategia de venta de frijol en tianguis, aunque ayuda en algo, no es garantía del desplazamiento de la semilla, ya que se han tenido otras experiencias y no se vende todo lo que se proyecta, ya que muchas veces el producto se ofrece hasta más caro que las mismas cadenas comerciales y la gente no lo adquiere fácilmente a granel.