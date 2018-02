Condenan represión por parte del Estado

Los arrestos y golpes propinados por la Policía Estatal en respuesta a una protesta campesina contrastan con un Gobierno que a inicios de este año realizó una movilización por todo el país, consideraron académicos y activistas.Afirmaron que el Gobierno encabezado por Javier Corral erró al no dar oportunidad de diálogo a los productores de frijol desalojados y detenidos el viernes pasado en la caseta Cuauhtémoc-Chihuahua.“Finalmente estamos hablando de una doble moral, hacen una caravana que está bien, pero las protestas de otros, están mal”, aseveró Benjamín Carrera, economista agrícola de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Dijo que es una incongruencia de parte del gobernador, porque mientras él acaba de hacer una movilización, con los frijoleros ni siquiera hay diálogo.El académico expresó que un rasgo del mandatario ha sido el de no escuchar a quienes protestan contra actos de Gobierno.“Lo que está haciendo el gobernador Javier Corral es el estilo de los panistas, el uso de la fuerza para resolver las cosas. Es un sector tremendamente desprotegido al que ni siquiera se le escucha. Esos campesinos, por lo que se ve, no estaban obstruyendo nada y resuelven esto, con la venia (permiso) del gobernador, de manera muy torpe”, afirmó.El viernes pasado, productores de frijol se apostaron en la caseta Cuauhtémoc-Chihuahua en protesta por los bajos precios y la falta de apoyo gubernamental, sin embargo, decenas de policías estatales arribaron al sitio para retirarlos.En total, 21 productores fueron arrestados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, quienes los trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General en Chihuahua (FGE).Los entrevistados cuestionaron ayer la reacción gubernamental en vista de la cercanía o ingreso a la administración pública de personajes como Gabino Gómez, exdirigente de El Barzón, y Víctor Quintana, identificado con movimientos sociales.El activista Julián Contreras dijo que desde el Gobierno se inició una estrategia de división al interior de los representantes de los movimientos sociales de Chihuahua y que a quien no se alineó con el poder se le descalifica, como el caso de los campesinos de Cuauhtémoc.“Aquellos que lo cuestionan, que no se alinean, son reprimidos. Y personajes como Gabino Gómez, Víctor Quintana, se tienen que quedar callados, pagar el precio de estar cerca del poder”, afirmó.Gómez, integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, dijo que no conocía los detalles de la movilización y el desalojo, sin embargo se manifestó en contra del uso de la fuerza.“Siempre he opinado que el uso de la fuerza pública nunca es la forma correcta de resolver los problemas. Jamás podré estar a favor de la fuerza pública como forma de atender los problemas”, indicó.Recientemente, el exdirigente de El Barzón fue nombrado coordinador de la Caravana por la Dignidad, movilización encabezada por Corral que partió de Ciudad Juárez y llegó hasta la Ciudad de México.Aunque evitó pronunciarse cuando se le preguntó si condenaba la actuación de la Policía estatal, Gómez afirmó que posiblemente faltó diálogo y operación política de parte del gobierno de Chihuahua.Víctor Orozco, académico de la UACJ, criticó en Facebook la respuesta del Gobierno a la movilización campesina.“La protesta de los productores de frijol ha revelado la incapacidad del Gobierno de Javier Corral para transitar por esta angosta franja que existe entre las protestas sociales y el orden legal. En las dictaduras éste se impone a rajatabla y con el uso de la violencia…. Los otros modos exigen hacer política, atender, escuchar, esforzarse por resolver o encauzar los reclamos… Son dos opciones”, afirmó.Mientras que la abogada laboralista Susana Prieto cuestionó al gobernador y su movilización de inicios de año.“Aquí les muestro, a todos los mexicanos, que en la supuesta Caravana por la Dignidad, añoraban a un gobernador, como el de Chihuahua. Nuestra solidaridad, con los agricultores de Chihuahua! Nuestra disposición, para ser enlace, en la venta de su frijol, directamente ante los consumidores”, escribió Prieto en una publicación. (Itzel Ramírez / El Diario)

