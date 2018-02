Cuauhtémoc— El presidente del Barzón en el estado, Heraclio Rodríguez, calificó como “un acto de represión” por parte del Gobierno del Estado el desalojo a productores que se encontraban a un costado de la caseta de peaje de Cuauhtémoc a Chihuahua.“Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, incluso ahorita se está convocando a grupos de diferentes partes del estado para ver la respuesta, si no los sueltan mañana poder tomar las casetas para que el gobernador sepa que quienes mandan en Chihuahua, son los chihuahuenses. El gobernador simplemente es nuestro administrador y no para que tome las decisiones de reprimir y golpear cada que le da la gana” comentó.Mencionó que fue un malentendido ya que los productores se formaron para tomarse una foto grupal a un costado de la caseta de peaje, situación que fue motivo suficiente para el acto represivo del Gobierno, comentó.“No es un delito estar a un lado de la caseta y un arresto por esta situación, debe haber una consecuencia para este abuso de autoridad”, mencionó Rodríguez, quien puntualizó que se revisan la serie de demandas por los atentados en contra de sus derechos fundamentales.Sobre la presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la trifulca, dijo que se entiende su actuar y el del notario, que “son puestos” por el gobernador Javier Corral Jurado.“Es un grave error del gobernador ordenar esa golpiza a los compañeros, lo cual nosotros reprobamos la actitud al meter a la Policía y no llamar al diálogo” concluyó.

