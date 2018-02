Chihuahua— Lo que ayer parecía un principio de acuerdo entre el Comité de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPN) y la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) para poner fin al conflicto, finalmente no fue aceptado por los integrantes de la Asamblea de la institución, por lo que la toma de las instalaciones permanecerá durante el fin de semana.Por la mañana se dio a conocer que Educación había ofrecido que tanto el director de la UPN, Arturo Limón, como la rectora Victoria Chavira serían separados de sus cargos para que se les practicaran sendas auditorías.De acuerdo con la propuesta de Pablo Cuarón, titular de la SEyD, la separación del cargo de ambos sería con goce de sueldo debido a que no se trataba de una suspensión.Sin embargo, en el supuesto de detectar irregularidades, Limón tendría que dejar el cargo, caso contrario en la revisión a Chavira, quien no perdería su puesto aun cuando se encontraran anomalías.Precisamente ése fue el punto que no aceptaron los alumnos, a través de una votación.Al respecto, Limón indicó que si bien se trataba de un preacuerdo entre las partes involucradas, no se firmaría sin tener el respaldo de los alumnos que forman parte de la Asamblea de la UPN, ya que fueron ellos quienes impulsaron el movimiento de resistencia ante las imposiciones que pretendía hacer la Rectoría.En tanto que representantes de ocho direcciones de campus de Universidades Pedagógicas Nacionales en el estado formaron un frente común para exigir la salida de Chavira.

