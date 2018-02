Rechaza Hacienda subejercicio por 11 mil mdp en la entidad

Chihuahua— La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado negó que haya cerrado el ejercicio 2017 con un subejercicio de más de 11 mil millones de pesos, como lo afirmó la diputada del PRI, Isela Torres, ante el pleno del Congreso del Estado.Señaló que sí hay recursos del 2017 por mil 700 millones, que serán aplicados antes del 31 de marzo, plazo que les da la ley para aplicarlos.Se dio a conocer que no existe ningún dato que sustente una cantidad como la antes citada, y menos aún que se hayan dejado de ejercer recursos que la administración estatal haya tenido a disposición.La dependencia expuso que la información disponible acerca de los supuestos subejercicios, no se trata de dinero que se tuvo disponible y que no se gastó, sino del déficit que se proyectó desde la presentación del proyecto económico para el año 2017, mismo que aprobó el Congreso del Estado en su oportunidad.La suma de cuatro mil 965 millones de pesos expresada en un informe de la propia Secretaría, corresponde en parte, al déficit que se proyectó para el 2017 que era del orden de los tres mil 599 millones de pesos, aunque al final del ejercicio se logó reducir la cifra deficitaria hasta dejarla en dos mil 917 millones de pesos.Otros mil 760 millones de pesos corresponden a gastos que se asignaron durante el ejercicio 2017, pero que se ejercerán antes del 31 de marzo, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y 252 millones que es el remanente de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, que en 2017 se disminuyó de mil 635 millones de pesos a 252 millones.La diputada expuso que el subejercicio y sobre ejercicio que señaló procede de datos publicados por la Secretaría de Hacienda los días 20 de cada mes en los diarios de mayor circulación estatal así como del Presupuesto de Egresos aprobado por Congreso del Estado.“Estas cifras, son públicas y a pesar de que se intenta como ya es común, confundir a la ciudadanía, es necesario explicar que no se puede hacer un ajuste entre el sub ejercicio y el sobre ejercicio como el que se menciona por 4 mil 978 millones 810 mil 733 pesos puesto que las dependencias que dio a conocer la legisladora durante el exhorto realizado a la Auditoría Superior del Estado, tenían un presupuesto etiquetado que no se ejerció o no tenían presupuesto y aun así lo gastaron”, añadió.Mencionó que el sub ejercicio de 11 mil 227 millones 639 mil 415 pesos mencionado en algunas dependencias como Salud, Desarrollo Rural, Comunicaciones y Obras Públicas, Innovación y Desarrollo Económico, Operadora de Transporte Vivebús, Educación y Deporte, Cultura, Servicios Educativos, Municipios, Ichife, JCAS, IEE, TSJ e incluso la propia Secretaría de Hacienda, se explica de manera que no se ejerció a pesar de haberse solicitado con distintos fines.“En tanto que los entes que presentaron sobreejercicio de 6 mil 248 millones 828 mil 862 pesos, como la Secretaría de Desarrollo Social, Servicios de Salud, Ichisal, Pensiones Civiles, Coesvi, Cobach, Régimen Estatal de Protección en Salud, Inversión y Obra Pública, Fomento Agropecuario y Comunicación Social utilizaron dicha cantidad sin que estuviera presupuestado”, agregó.