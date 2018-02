Lecheros retiran bloqueo tras lograr acuerdo con Gobierno

Chihuahua- En atención al llamado del gobernador Javier Corral, personal de la Secretaría de Desarrollo Rural acordó con representantes lecheros el desalojo de las vías del ferrocarril en la ciudad de Delicias y formar una comisión que acudirá nuevamente a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales en busca de una solución definitiva al precio de la leche.Tras el acuerdo, los manifestantes comenzaron el retiro del bloqueo, para dar paso a los trenes de carga varados desde hace días.El secretario Rubén Chávez Villagrán informó que se logró definir una comisión de tres productores y él como representante del Gobierno estatal, para acudir ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en próximos días."Luego de estar en contacto permanente con las y los productores que han protestado por el precio de la leche que paga Liconsa, hemos llegado a un acuerdo con las y los productores para acudir juntos con las autoridades federales, como lo hemos venido haciendo en días anteriores, mientras que ellos han aceptado desalojar el bloqueo que tenían en las vías ferroviarias", afirmó Chávez VillagránAñadió que además invitarán al diputado Jesús Villarreal como representante del Consejo Consultivo de la Leche, a la senadora chihuahuense Sylvia Martínez, el diputado federal Luis Fernando Mesta, así como el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubía, para que formen parte de la comisión.El objetivo será reunirse con el titular de SAGARPA, José Calzada, para dar seguimiento al compromiso asumido por los distintos niveles de gobierno, frente al incremento al precio de la leche que compra Liconsa a los productores lecheros del sector social de la entidad.Chávez Villagrán agregó que el Gobierno del Estado de Chihuahua que conduce Javier Corral Jurado, está comprometido en dar respaldo permanente a las necesidades del sector productivo lechero del estado, y lamentó que las instancias federales no hayan resuelto nada.Recordó que los funcionarios federales prometieron resolver el asunto en 48 horas, siendo esto desde el sábado pasado, "estamos en viernes, y aún no lo resuelven" dijo.Acotó que dicha indefinición en esta problemática por parte de las instancias federales, quizá se deba a la renuncia de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa, "y en posteriores días su grupo más cercano también renunciaron, quiero pensar se debe a ello, porque de otra manera sería muy lamentable que los secretarios no tuvieran seriedad en su palabra y compromiso que tuvieron con los productores de Chihuahua", finalizó.Así, representantes del sector social, junto a Chávez Villagrán, se reunirán con la SAGARPA, SEDESOL y Liconsa, que depende de SEDESOL, en los próximos días.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.