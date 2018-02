'Hervidero' en Palacio de Gobierno

Chihuahua— Ferrocarrileros, productores y propietarios de autos ‘chuecos’ convergieron ayer en Palacio de Gobierno, donde se manifestaron, cada grupo por diversos motivos, en contra del Estado.Horas antes del acuerdo al que llegaron los productores lecheros para desbloquear las vías del tren en Delicias, los ferrocarrileros de la Sección 5 del STFRM se plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la liberación de la vía, la cual los lecheros bloquearon desde hace 14 días en demanda de que Liconsa aumente el precio de compra de 6.05 a 8.00 pesos el litro.Martín Solís Bustamante, director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, dijo que se requiere asignar a Liconsa un presupuesto anual de 400 millones de pesos para poder comprar en ese precio los 197 millones litros que adquiere del sector social.Al respecto, el director de la Canacintra de Chihuahua, Carlos Dávila Sánchez, dijo que se requiere garantizar el estado de derecho en la entidad y que nadie perjudique el desarrollo económico de la entidad.Presididos por el secretario general de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Martín García Jurado, el grupo de empleados de Ferromex se presentó ayer en Palacio de Gobierno para exigir que se reanude el paso del tren en la ruta Ciudad Juárez-Torreón.El bloqueo de los productores se sostuvo por 14 días y afectó alrededor de 22 corridas de trenes.Los trabajadores bloquearon las calles aledañas al Palacio de Gobierno en protesta ante la no intervención de las autoridades para garantizar el flujo de mercancías a través del ferrocarril.Pidieron que las autoridades apliquen la ley y que, caiga quien caiga, se garantice de nuevo el paso del tren.Los trabajadores fueron atendidos por José Pablo Mendoza, de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que la exigencia de los productores lecheros es justa, ya que ahora se les paga a 6.05 pesos el litro y los estudios de costos arroja que se requiere de 7.35 pesos para producir un litro, eso sin ninguna utilidad, por lo que se pide se compre a 8 pesos.El Gobierno del Estado se comprometió ayer con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en apoyarlos con 40 toneladas de frijol para consumo en favor de mil familias.Lo anterior, luego de que encabezados por el dirigente Mario Lerma, realizaron un plantón y bloqueo de calles frente a Palacio de Gobierno.El contingente fue atendido por Martín Solís Bustamante, director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien les hizo saber que el Gobierno podía atender su demanda a través de los recursos del Seguro Catastrófico, pero les puso como condición demostrar que las familias viven en el medio rural y realizan labores en el sector primario.Lerma se molestó en un principio con el funcionario por considerar que difícilmente los productores podían demostrar la tenencia de la tierra.Solís dijo que no se podía dar el recurso sin documentar a quién se le entregaría. Lerma respondió que es complicado entregar un expediente por cada beneficiado, traer mil carpetas.Ante eso, el funcionario precisó que el recurso podía llegar si se cumple con el requisito de acreditación a través de las UPP o tenencia de la tierra, como se hizo el año pasado.El dirigente de la UNTA señaló que estaba de acuerdo con eso y pidió al funcionario hacer un escrito donde se comprometía a hacer efectivo el recurso del frijol a las familias.Propietarios de autos ‘chuecos’ exigieron ayer en una manifestación en Palacio de Gobierno el cese a los decomisos de unidades, la devolución de 14 unidades confiscadas y que se dejen sin efecto las sanciones fiscales impuestas por más de 200 mil pesos.Los manifestantes indicaron que deseaban hablar con el mandatario para exigir que detuviera el decomiso de unidades irregulares.Dijeron que tenían más de un año pugnando por regularizar sus unidades y pagar impuestos por ello, pero las autoridades no les ayudan. [email protected] com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.