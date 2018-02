Estalla conflicto educativo

Chihuahua– El conflicto en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) hizo crisis, ante la inminente destitución del director por parte de la Rectoría y el rechazo de los estudiantes, quienes han dormido en las instalaciones y realizado marchas para manifestarse en el Palacio de Gobierno, sin que hasta el momento se haya alcanzado acuerdo alguno. La protesta se extendió hasta Ciudad Juárez, donde estudiantes anunciaron movimientos.De manera paralela se revivió la problemática de la Escuela Normal de Saucillo, ya que 250 alumnas reclamaron a la Secretaría de Educación, un adeudo de cerca de 3 millones de pesos en apoyos económicos para alimentos, transporte y medicamentos, entre otros. Según se informó, ya se había llegado a un acuerdo con las autoridades pero ante el incumplimiento, las jóvenes 'tomaron' el edificio Héroes de la Revolución.A su vez, docentes de la Sección 42 del SNTE, se manifestaron y realizaron bloqueos parciales del tránsito vehicular en las calles Aldama y Once, para exigir el pago pendiente para maestros interinos, regularización de directores y cambios de adscripción.Decenas de docentes de la Sección 42 del SNTE, se manifestaron ayer frente al edificio Héroes de Reforma, donde exigieron el pago pendiente para maestros interinos, regularización de directores y cambios de adscripción, para lo cual realizaron bloqueos parciales del tránsito vehicular en las calles Aldama y Once.Se indicó que después de una reunión celebrada el pasado martes con autoridades de Hacienda y Educación, en la cual no se llegó a acuerdo alguno, los profesores optaron por manifestarse en el primer cuadro de la ciudad, donde “volantearon” folletos que exponían la problemática del gremio, los cuales entregaron a los automovilistas que circulaban por la zona.Según comentaron los inconformes, son cientos de docentes con clave L y de tipo ATP, quienes desde hace un año –argumentaron— no han recibido el pago por su trabajo, asimismo piden la regularización de al menos, 87 directores de promoción.De acuerdo con los docentes, de no resolverse la situación llevarán a cabo nuevas manifestaciones. No obstante, luego de más de media hora de manifestación, personal de la Secretaría de Educación se presentó en el lugar para dialogar con los inconformes, a quienes se garantizó un pronto acuerdo y solución a las problemáticas planteadas.El Congreso del Estado hizo un llamado al secretario de Educación y Cultura, Pablo Cuarón Galindo, a hacer los pagos correspondientes a los trabajadores de la educación, ya que se tienen meses, incluso más del año, sin recibir el sueldo que les corresponde.¿Cuántas marchas o caravanas requiere y de cuánta gente para que el Gobierno Estatal se digne a pagarle a los maestros por su trabajo?, cuestionó el coordinador de la bancada de diputados del Partido Nueva Alianza, René Frías Bencomo.Dijo que es injusto e irresponsable que a la fecha no se ha regularizado el pago y los trámites administrativos necesarios.“Un problema de este tipo solo refleja la falta de compromiso con nuestro sistema educativo y quienes lo fortalecen, por lo que debemos exigir congruencia y respeto a las prestaciones y el pago de los maestros; y esperamos el respaldo de todos los integrantes de este cuerpo colegiado”, enfatizó el legislador.El llamado se hizo el martes pasado durante sesión, previo a las protestas realizadas la tarde de ese mismo día y que continuaron ayer por docentes agremiados a la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).“Maestros y maestras día a día cumplen con su compromiso en las aulas, ¿por qué el gobierno no cumple con el pago oportuno y permanente?”, condenó.Hizo referencia a las varias reuniones sostenidas en el Congreso local con el titular de Educación del Gobierno del Estado, sin tener claridad en sus respuestas sobre la falta de recursos para garantizar la prestación del servicio de las personas frente a clase.“La última vez que nos acompañó un desdibujado Secretario de Educación, aquí estuvo una pequeña parte del magisterio y le demandamos el pago por su trabajo, por lo que se comprometió a realizarlo, y hoy, muchas semanas después, nos damos cuenta que no cumplió”, acotó Frías Bencomo.Refirió que a más de un año y medio de haber asumido la administración del panista Javier Corral Jurado, debieron haber comprendido que si el problema es de carácter administrativo, debe solucionarse, y si el problema es por deficiente administración, debe atenderse, “y si las personas que están en la función son incapaces, se deben sustituir”, apuntó.