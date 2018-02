Chihuahua– Alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua se manifestaron ayer, por cuarto día consecutivo, y para exponer sus demandas ante el gobernador irrumpieron en la inauguración del distribuidor vial en las avenidas Homero y Tecnológico.En el marco del evento presidido por la alcaldesa María Eugenia Campos, quien estuvo acompañada del mandatario estatal Javier Corral, los jóvenes se apostaron en los costados del presidium con pancartas.Los jóvenes pidieron la intervención de Corral Jurado para detener las imposiciones de la rectora de la UPN, Victoria Chavira y por otra parte, se respete su derecho de elección al designar a Arturo Limón como director de la universidadAl respecto, el gobernador criticó que los estudiantes se hayan manifestado para impedir la destitución de Limón Domínguez al frente de la UPN, “para qué hacer marchas cuando hay canales institucionales para resolver los conflictos”, y agregó que “las movilizaciones no salvarán a nadie que haya incurrido en irregularidades para que pague las consecuencias”.No obstante, los alumnos que fueron acompañados por Arturo Limón, mediante pancartas demandaron que se tomen medidas en el asunto, en el cual se han violentado los derechos de los alumnos para elegir a su director.Existen los mecanismos para inconformarse, puntualizó Javier Corral al criticar que se ha recurrido a llevar los estudiantes para que sean quienes protesten.“La UPN tiene un órgano de gobierno muy representativo y eficaz, y ahí están los cauces institucionales... Nos puede que se use a los estudiantes para desahogar los trámites... A nadie va a salvar en términos de observaciones administrativas la movilización de los estudiantes”, reiteró.Corral saludó a Arturo Limón pero no intercambiaron comentarios. Por su parte Limón negó que haya manipulación alguna hacia los jóvenes, ya que las medidas que se han tomado ha sido por decisión de ellos.Las protestas y el paro en la Universidad Pedagógica sumó su cuarta jornada luego de que no fue posible llegar a un acuerdo entre los representantes de la institución educativa y el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón. Luego de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la Secretaría de Educación apenas se logró un acuerdo preliminar el cual fue sometido al consenso de los alumnos y el personal de la UPN para decidir si lo aceptarán.Al salir de la reunión el director de la Upnech, Arturo Limón, expuso que otros campus se han sumado a las exigencias de respeto a sus derechos como planteles. “Este asunto ha escalado gracias a que otros campus, como el de Nuevo Casas Grandes y el de Camargo han expresado su apoyo a nuestras exigencias”, dijo.Los alumnos permanecieron por cuarta noche consecutiva en la Universidad, la cual está ubicada en la avenida Mirador. Los estudiantes han expresado que su permanencia en el paro ha sido de manera voluntaria, mientras que el director expuso que en las negociaciones solamente se está buscando el beneficio de los alumnos y que el acuerdo final debe ser para que la UPN tenga garantizados sus derechos.Limón adelantó que este día se tendrá una resolución respecto al destino de las protestas, pero expuso que serán los alumnos y personal que integran la asamblea los que tomen la última decisión. Durante la semana los alumnos se han organizado para mantener presencia de día y de noche en la escuela.

