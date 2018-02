Chihuahua– Más de 500 productores de frijol, maíz y lecheros iniciarán el lunes una caravana desde Namiquipa a la ciudad de Chihuahua, para exigir mejores precios e incentivos para el campo, anunció ayer el dirigente de El Barzón, Heraclio RodríguezDetalló que la caravana se llevará a cabo con una alta cantidad de tractores, por lo que el traslado podría tardar unos cinco días al menos desde Namiquipa hasta Palacio de Gobierno.Heraclio Rodríguez dijo que por lo que hace al maíz, se demandará el cumplimiento de lo que Sagarpa ofreció por concepto de Ingreso Objetivo.Informó que el Gobierno federal ofreció 3 mil 800 pesos la tonelada y el productor pedía 4 mil 200, pero no se ha podido, y ahora, la demanda es que cumplan por lo menos lo que ellos ofrecieron, porque no se ha concretado nada.Desde octubre del año pasado se ofreció esa cantidad, pero ahora no hay ninguna comunicación ni aviso de apoyo para la producción del maíz, se detalló.En cuanto a la leche, dijo que sigue la demanda de mejorar el precio al productor y por ello se optó ahora por tomar la caseta de peaje de Cuauhtémoc.Cuestionó el hecho de que Canacintra se haya manifestado en contra de la movilización y hasta el mismo sindicato de ferrocarrileros, actuando como “esquiroles” en contra de los productores de leche.Por eso, el mismo Barzón se solidarizó con los productores de leche a fin de demandar que se atienda los problemas del campo en Chihuahua.En cuanto al frijol, dijo que hay 21 mil toneladas de semilla que enfrentan problemas de comercialización.Dijo que todos los insumos del sector agropecuario se fueron hacia arriba en precios, pero no así las cantidades de dinero que reciben los campesinos por sus productos.Heraclio Rodríguez indicó que a pesar de que la solución de los problemas del campo está en manos del Gobierno federal, se requiere que el estatal también defienda a sus productores y haga las gestiones que se requieren para destrabar el asunto.Finalmente apuntó que se requiere establecer mesas de diálogo entre productores y autoridades, pero con un ánimo de encontrar soluciones reales y no de atemorizar a los campesinos, como lo es con el hecho de que la CFE ya prepara demandas judiciales en contra campesinos con adeudos, lo cual no abona nada y mete más en conflicto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.