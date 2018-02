Detienen en El Paso a 'exduartista'

Abogados paseños confirmaron extraoficialmente que Adrián Dozal Dozal, ex coordinador Administrativo y de Servicios de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de César Duarte Jáquez, está detenido en la ciudad de El Paso, Texas.“Sabemos que fue detenido en Estados Unidos por cuestiones migratorias, pero no tenemos información oficial. Desconocemos su condición legal, si sigue detenido o si fue puesto bajo vigilancia”, declaró por su parte el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel.El Diario informó de la detención de Dozal Dozal, quien está acusado de participar en un entramado para liberar cheques por 120 millones de pesos en favor de Kepler Soluciones Integrales, la razón social creada por el duartismo para sacar dinero del erario sin prestar servicio alguno.En las investigaciones se estableció que participaron en ese supuesto robo el exadministrador de Hacienda, Antonio Enrique Tarín García, ya preso; el excoordinador de Servicios, Ever Eduardo Aguilar Sandoval; el jefe de Programas de Inversión, Erick Manuel Hernández Aguilar; el exdirector de Sistemas, Alejandro Ornelas, y el propio Dozal.Peniche Espejel dijo tener conocimiento que la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales (Fepade) emitió un requerimiento de búsqueda de esta persona.Sin embargo declaró no tener información oficial –hasta el cierre de esta edición– del estatus del exservidor público, quien según versiones periodísticas, habría solicitado asilo político en la Unión Americana al igual que el exmandatario priista.El fiscal mencionó desconocer si las autoridades de los Estados Unidos lo pusieron bajo vigilancia en lo que se resuelve su cuestión migratoria.Dozal Dozal, quien fungió también como encargado de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Hacienda, aparece en diversas carpetas de investigación, locales y federales, como copartícipe en la retención indebida de 14 millones 609 mil 583 pesos de compensaciones, que les correspondían a cientos de jefes de área y de departamento en la pasada administración estatal, cuyos recursos fueron entregados al Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en el año 2015 como “aportaciones voluntarias” sin ser reportadas a las autoridades electorales.El reporte inicial señala que Dozal fue detenido “circunstancialmente” debido al vencimiento de su visa y sometido a un proceso de investigación “normal” que se ha prolongado por “aspectos migratorios”.

