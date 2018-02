'Desaparecen' caballos purasangre del exgobernador

Chihuahua— “No localizamos los caballos purasangre de Duarte”, expresó el fiscal general, César Peniche, con respecto al aseguramiento del rancho de 30 mil hectáreas en el municipio de Camargo, adquirido a nombre del extinto diputado federal Carlos Hermosillo Arteaga, pero como prestanombres de César Duarte.Extraoficialmente trascendió en la FGE que en el interior de la propiedad, donde se localizaron varios vehículos y maquinaria, algunos están inscritos en el Registro de Comercio a nombre de hermanos del exgobernador prófugo de la justicia.Sobre las cabezas de ganado encontradas de las razas Angus, Brangus y Charolais, las autoridades hasta antes del cierre de esta edición no precisaban a quién pertenecían los fierros de las mismas.La acción se efectuó en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, en la que participaron más de 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad, agentes del Ministerio Público y peritos.En las indagatorias se logró establecer que el predio fue adquirido por el ex gobernador en el año 2012 a través de Hermosillo Artega, entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda, por 60 millones de pesos, es decir, cada hectárea tuvo un valor de 2 mil pesos.En el interior se localizaron aditamentos y maquinaria de uso agropecuario, diversos corrales ganaderos, bodegas, potreros, pozos, pilas y celdas solares.Asimismo vehículos de motor, algunos de ellos con datos de propiedad de la empresa “Transporte Teja del Norte”, perteneciente a Hermosillo y de la persona moral “Integradora Comercial y Logística S. de R. L. de C. V.”, asociada a la familia de Duarte Jáquez.

