'Corporaciones policiacas siguen al servicio del narco'

Cuauhtémoc— Aún existen corporaciones policiacas que están al servicio de los cárteles de la droga que operan en el estado, dijo el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón.“Es de dominio público que algunas Direcciones de Seguridad Pública no obedecen al proyecto de Seguridad Pública del presidente que está en turno”, comentó al dar a conocer los avances en materia de seguridad en el inicio de este año.Destacó en torno al mando único en la Zona Occidente que ha permitido sanear a las corporaciones policiacas a pesar de que se sigue teniendo el conocimiento de la operatividad que siguen presentando en la región.“Uno muy tangible y cercano era Guerrero, veíamos cómo en Namiquipa hacían funciones de vigilancia en puntos estratégicos de las carreteras, lejos de estar haciendo una función de prevención y disuasión dentro de la comunidad de la cual deberían estar interactuando, esto ha cambiado ya con la presencia de la Policía Federal como de la Estatal” comentó.Recordó el caso de los municipios como Madera, Cuauhtémoc, Gómez Farías y Temósachi, donde se tomó la decisión de que el Gobierno se hiciera cargo de la seguridad con resultados favorables en los decomisos, aseguramientos y detenciones de la estructura del crimen organizado que han dejado esta baja en la incidencia delictiva y de una actividad de contención a los despliegues que estos grupos tenían en la zona occidente del estado.En municipios como Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí y Cusihuiriachi, en donde si bien no se tiene la evidencia para atender la situación, “el comportamiento de los cuerpos policiales te dice todo, te deja ver que no obedecen claramente a un proyecto de seguridad” concluyó.

