Frena Acción Nacional informe de Judicatura

El Partido Acción Nacional en el Congreso votó en contra de una iniciativa que pretendía pedir al consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, un informe de diversos temas del órgano judicial.El estatus de la suspensión de los magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, conocer las denuncias y acusaciones en contra del extitular del Instituto de Formación y Actualización Judicial, Jesús Francisco Castro Oliva y conocer la postura de la Judicatura ante supuestas intromisiones de la Fiscalía General del Estado.La iniciativa, presentada por Isela Torres, coordinadora de la fracción del PRI, fue rechazada por 15 votos en contra de los legisladores del PAN.El PAN explicó que el Congreso no tiene facultades para solicitar informes a integrantes de otro poder, como lo es el Judicial.“A pesar de que esta soberanía votó a favor (de la designación de Sotelo como consejero)… no podemos advertir que tenga que dar cuentas al Congreso respecto del desarrollo de sus funciones. La sola pretensión de citar a este Congreso al consejero… vulnera su independencia”, dijo la legisladora del PAN Citlalic Portillo, al explicar el sentido negativo del voto de la bancada blanquiazul.Torres acusó que con el rechazo del asunto, el PAN evidenciaba la falta de interés en la rendición de cuentas.“Lo que no se han dado cuenta es que cada vez que me subo a solicitar que nos den información… lo hago para evidenciar el discurso nada más de la transparencia. Vótenlo en contra, insisto, ustedes cada vez que votan en contra es nada más para evidenciar que a ustedes no les interesa realmente la representación que tienen”, afirmó la líder del PRI.En las últimas sesiones del Legislativo, el PAN ha rechazado diversas solicitudes de rendición de cuentas de integrantes del Ejecutivo estatal.

