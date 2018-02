Chihuahua— La toma de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) será de manera permanente, declaró el director de la institución, Arturo Limón, quien ayer expuso que las pláticas con las autoridades no tuvieron resultados, luego de concluir una reunión con Joel Gallegos, titular de Gobernación estatal.Los alumnos durmieron en la escuela y a temprana hora salieron junto con personal académico para realizar otra marcha hacia el Palacio de Gobierno y el Congreso Estatal, ausencia que fue aprovechada por la Rectoría para enviarles a los auditores con la intención sin éxito de tomar el control de la universidad.Los alumnos expusieron que se quedarán por segunda noche a dormir en el edificio para evitar que entren elementos antimotines y los retiren por la fuerza.Alumnos y maestros del campus de Nuevo Casas Grandes protestaron ante el gobernador del estado, Javier Corral, quien ayer estuvo en la región y le pidieron la salida de la rectora, Victoria Chavira.También la escuela Normal de Saucillo ha ofrecido hacer una marcha conjunta.Hoy a la una de la tarde vence el plazo de 48 horas que se fijó para que la Secretaría de Educación y Deporte, así como la Rectoría de la UPN definan si será revertida la destitución de Limón como director, o bien se ratificará a Leonardo Herrera, nombrado como sucesor.Este día también se sabrá si admiten o no el recurso de amparo para el exdirector Arturo Limón, con el cual se podrá otorgar la suspensión provisional para que pueda seguir realizando sus trabajos como director en la Upnech.El recurso de amparo fue solicitado el 19 de febrero a las 14:30 horas ante el Poder Judicial de la Federación, el cual fue turnado al juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua.Chavira Rodríguez ofrecerá su postura respecto a la manifestación de estudiantes de la unidad en la capital del estado, quienes estuvieron en desacuerdo con la destitución de Arturo Limón como director y la designación de quien lo suplirá.La Junta de Coordinación Política del Congreso local consideró que hay una revancha política en contra de Arturo Limón, destituido como director de la UPN, por ir en contra de reformas a la ley de la institución educativa, vistas como mecanismo para darle todo el poder de decisión a la rectora, Victoria Chavira, designada por el gobernador Javier Corral Jurado.El pronunciamiento fue leído en sesión por la presidenta de la comisión de Educación, la diputada de Nueva Alianza, María Antonieta Mendoza Mendoza, quien junto a la presidenta del Congreso, Karina Velázquez (PRI), se reunió previamente con una representación estudiantil que pidió la intervención del Legislativo en el conflicto.La reforma a la Ley de la UPN fue presentada por el gobernador Javier Corral hace un par de meses. Llegó a la comisión de Educación y en las 3 reuniones recientes se trató el tema.En la última, el 15 de febrero pasado, se votó en contra de hacer las modificaciones, con el argumento que hay lineamientos que darán el control total a Rectoría y eliminaría las decisiones colegiadas.“Como parte de ello, hubo reuniones con la rectora Victoria Chavira, que vino y nos dijo que no deberíamos ser reelectos si no aprobábamos la reforma”, relató la legisladora del PRI e integrante de la comisión, Rocío Sáenz. (Con información de Jaime Armendáriz / Juan Carlos Núñez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.