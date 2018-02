Asegura Corral que Gutiérrez será juzgado en Chihuahua

Chihuahua— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que no prosperará la intención del Gobierno Federal de “jalar” los casos de Alejandro Gutiérrez y de Enrique Tarín, ya que presentarán los recursos necesarios para combatir la resolución del juez de control Gerardo Moreno García.Dijo que se trata de una resolución a modo, llena de vicios e inconsistencias, con una argumentación forzada y, además, en caso que el juez del fuero común que lleva la causa rechace el recurso del juez federal, tendrá que ser un Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación quien resuelva al final la competencia para el juicio.Te puede interesar: Juez federal atrae casos de Alejandro Gutiérrez y Antonio TarínCorral explicó que, con tal de atraer los juicios de Gutiérrez y de Tarín, el Gobierno Federal hace cosas cada vez “más indebidas”, como instruir a los ministerios públicos federales para que actúen como coadyuvantes en la defensa de estos dos personajes.Señaló "es una cosa verdaderamente de locura lo que están haciendo; están muy preocupados por considerar que este asunto pueda tocar a otros actores políticos de la vida del país, entonces están haciendo muchas cosas muy indebidas".Reiteró que el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado defenderán el caso para que se quede en la competencia estatal, porque, además, lo que interesa es proteger el carácter de ofendido del delito de peculado al pueblo de Chihuahua, no solamente que estén en la cárcel los que hicieron el latrocinio, sino también la reparación del daño y recuperar el fruto de lo indebido."Es la continuación de una estrategia del Gobierno Federal por arrancarnos el caso de Alejandro Gutiérrez, de llevarlo a otra jurisdicción mediante un plan de impunidad para él y lo puedo afirmar así, porque en la audiencia en donde el juez Gerardo Moreno se ha autoasignado la competencia, colaboraron la defensa de Gutiérrez y la Procuraduría General de la República en todo momento, o sea, los ministerios públicos de la PGR actuando como coadyuvantes de la defensa de Gutiérrez", señaló.Sin embargo, manifestó que la resolución no es definitiva, además de ser contraria a derecho, de carecer de fundamentación y motivación, tiene muchos vicios. “Es evidente que se trata de una resolución a modo de los objetivos que ha venido planteando la defensa para que sea la Federación la que desarrolle el juicio”.Sostuvo que el juez Moreno García presenta una argumentación “muy forzada” con una serie de cuestiones “muy inconsistentes” por las que se interpondrán los recursos legales necesarios.

