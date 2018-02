Chihuahua— El comisionado del Ichitaip y abogado Rodolfo Leyva Martínez, llevará a organismos internacionales el litigio contra el sacerdote Javier “Pato” Ávila, luego de que tribunales federales desecharon su queja contra la designación del presbítero como miembro de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.Dijo que los magistrados que desecharon su asunto debieron haberse excusado del mismo, y pasarlo a otro Tribunal Colegiado de Distrito, dado que los primeros ya tenían un conflicto de interés y animadversión personal contra el promotor del amparo, según detalló Leyva.La queja radica en que las leyes definen y garantizan un estado laico, y en ese sentido el comisionado de transparencia alega que la llegada de Ávila violenta ese precepto.Al respecto, precisó que el tema llegará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al acusar a los tribunales federales de no brindarle la justicia que garantiza la Constitución Mexicana.Se trata de tres magistrados del Primer Circuito Colegiado, a quienes ya denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR), por haberle rechazado sus argumentos en el caso del presbítero Ávila, a quien Leyva acusa de no poder ocupar cargos públicos por su calidad de sacerdote, y otro litigio por una designación de dos comisionadas del Instituto de Transparencia en 2014.En los documentos entregados ante el Ministerio Público federal, Leyva precisa que hay una insistencia de los magistrados en conocer el caso de Ávila, “es una muestra de que están privilegiando sus intereses por encima de mis derechos fundamentales y de la recta impartición de justicia, pues cualquiera puede entender que se debe garantizar la imparcialidad y remitir el asunto a un tribunal en el que no exista siquiera indicio de que se ha ocurrido una desviación de la imparcialidad”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.