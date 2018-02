Llama Educación a seguir protocolos

Ante los hechos de violencia que han permeado los planteles educativos de todo el estado, el secretario de educación Pablo Cuarón Galindo dijo que lo principal es resguardar la integridad de los niños.En relación a lo que trascendió en medios de información sobre conflictos con la realización de actividades deportivas, especialmente en escuelas ubicadas en las áreas serranas, dijo que no tenía conocimiento, pero que el protocolo es el mismo.“Vamos a tener ya la sede de las olimpiadas nacionales en todo el estado, pensamos y tenemos fe que vamos a salir adelante; entre mayor presencia de las personas exista en la comunidad, menor incidencia habrá de grupos delictivos, que no van a querer atentar contra su propia gente”, dijo.El año pasado, a inicios del actual ciclo escolar, el mismo funcionario informó que algunas escuelas cerraron sus puertas hasta por una semana al percibir hechos de violencia en sus cercanías. Hubo casos en Témoris, Rubio, Madera, y El Largo Maderal.Entonces, dijo que había unos 20 casos en donde de manera personal los maestros hicieron denuncias de amenazas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que ha contribuyó a que fueran cambiados de lugar de trabajos por su propia seguridad.“Los incidentes están continuando, tenemos que estar muy alertas de la situación que prevalece de inseguridad y de grupos antagónicos que están luchando”, dijo.Conminó a directores a seguir protocolos y que de tener conocimiento de una situación de riesgo avisen a los padres y madres de familia, para que no lleven a sus hijos a la escuela, y así no se arriesguen en el trayecto.Respecto a la pérdida de horas de clase, dijo que las escuelas están haciendo lo conducente para reponer el tiempo perdido, el que no se considera como algo de una dimensión significativa, y de esta forma no se tenga que alargar el ciclo escolar.

