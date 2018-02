Desairan ciudadanos plan anticorrupción del Estado

Chihuahua— El meter a la cárcel a funcionarios deshonestos, combate a la corrupción y el respeto a las instituciones que tanto pregona la Administración de Javier Corral, no las percibe la ciudadanía como los tres conceptos más importantes que se han realizado; en cambio, sobresale la percepción de inseguridad.Lo anterior, según el resultado del Cuarto Diagnóstico de Percepción Sobre la Situación Social, Política y Económica del Estado requerido por el Gobierno de Chihuahua a la empresa Consultoría, Investigación y Desarrollo de Proyectos Sociales y Administrativos S. C. en la que hubo 3 mil 200 encuestados durante julio, septiembre, octubre y diciembre.Dicha encuesta se realizó a través de una adjudicación directa por parte de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado por 2 millones 88 mil pesos.El Diario obtuvo el documento mediante una solicitud de información a la Plataforma de Transparencia con número de folio: 013792018.Los resultados de la encuesta estimaron que sólo el 6.6 por ciento dijo que meter a la cárcel a los corruptos fue lo más importante durante la gestión actual de Javier Corral. Por otro lado, el 7.7 indicó que el combate a la corrupción ha sido lo más destacado.De las respuestas de ciudadanos de 18 años y más, residentes de los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo, Parral, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes ofrecidas por la empresa consultora, el 62.2 por ciento dijo que la situación de seguridad en su municipio es mala y muy mala.La firma ofreció 14 alternativas de respuesta en torno a cuál acción consideraba la más importante realizada por el gobernador Javier Corral, a lo cual, el indicador de educación fue el que tuvo la calificación más alta con un 21.85 por ciento, seguido por vivienda con 10.16, seguridad 9.56, combate a la corrupción 7.75 y meter a la cárcel a corruptos solamente un 6.92 por ciento lo valoró.Otros indicadores señalados por los encuestados fue el de “respeto a derechos humanos” con un 5.83 por ciento; “apoyo a los adultos mayores” con 5.79; “más empleo” con 3.53; “ayuda a los que menos tienen” que obtuvo un 4.87; un “mejor sistema de salud” con 1.43; “adquisiciones más transparentes” con un 1.08; “respeto a las instituciones” con 0.99 y disminución del narcotráfico, el cual solamente tuvo un 0.59 por ciento, siendo ésta la alternativa menos atendida por el Estado, según la percepción de los ciudadanos.Al preguntar cómo considera que está su calidad de vida durante la administración de Javier Corral respecto de la anterior, el 5.2 dijo que muy buena, otro 50.7 que buena, en tanto que el 37.6 dijo que mala y otro 3.5 muy mala.En ese mismo sentido, pero en comparación entre las administraciones municipales de hoy con la anterior, el 6.1 dijo que muy buena, otro 49.9 que buena, en tanto que el 37.5 dijo que mala y otro 3.0 muy mala.A la pregunta de si percibe desarrollo económico, el 7.7 dijo que estaba muy de acuerdo, el 53.0 estaba en algo de acuerdo, un 30.0 en desacuerdo y el 6.5 muy en desacuerdo.Al preguntar si el desarrollo económico se ve reflejado en su economía familiar, el 64.7 dijo que no y el 26.2 indicó que sí. Además, el 65.3 por ciento consideró que las autoridades del Estado no están preocupadas por la situación del medio ambiente.

