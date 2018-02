Ciudad de México— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que su crítica a la integración de la lista de candidatos plurinominales del PAN al Senado es una llamada de atención."Es una llamada de atención, lo digo sinceramente, fuerte, para que haya una mayor apertura y una mayor inclusión en la toma de decisiones para la dirigencia y para todos los que participan en estas decisiones", declaró en entrevista con Reforma.Al salir del evento en el que Ricardo Anaya rindió protesta como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, el mandatario dijo que Acción Nacional (PAN) debe actuar con mucho cuidado en procesos internos para no perder la oportunidad de recuperar la Presidencia de la República."Las cosas se deben de operar con mucha comunicación hacia la militancia y con respeto a nuestras normas y nuestros principios", manifestó."Tenemos que distinguirnos de la tómbola y los dedazos, como pasa en el PRI y en Morena, no podemos repetirlo nosotros".Corral consideró que el error estuvo en el procedimiento por el cual se llevó a cabo la conformación de la lista."Lo que falló fue el procedimiento, haber impedido que los consejos estatales presentaran propuestas de candidatos esa fue una operación que es contraria a todo lo que hemos hecho siempre", dijo."Es verdaderamente un absurdo que 22 consejos estatales hayan decidido no presentar candidatos al Senado".El mandatario aseguró que no tiene nada contra ninguno de los 13 candidatos de la lista, entre los que figuran el dirigencia panista con licencia, Damián Zepeda, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera."Mi objeción no es de nombres o de personas, no tengo inconvenientes por ninguno de los que están ahí, lo que me parece sinceramente es que se dejó de observar una tradición en el partido y de cumplir la norma", insistió.Todo el procedimiento, aseveró, fue orientado a reducir la lista y a votarla en automático, suceso que va en contra de los deseos de la militancia y las normas del partido blanquiazul.El mandatario destacó que en las reuniones que tuvo con Anaya, este sábado y este domingo por la mañana, el precandidato presidencial reconoció que estaba en su derecho de impugnar la lista y que entendía que utilizara ese recurso legal."Hice uso del debate interno, no prosperó y ahora haré uso de la vía legal y nos vamos a someter a lo que el tribunal diga. Él está de acuerdo en que haga uso de este derecho, a mí no me pidió Anaya que no lo hiciera", expuso."Me dijo que entendía mi posición y que respetaba que lo hiciera".Corral sostuvo que quedaron claros en que su decisión de impugnar las candidaturas no afecta en modo alguno su relación ni el apoyo que le ha brindado."Por supuesto que no romperé con Acción Nacional nunca. Ese gusto no se los voy a dar jamás ni al PRI ni a Morena", expresó.