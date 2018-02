Insiste Corral en que fue malinterpretado

Chihuahua— El gobernador del Estado, Javier Corral, insistió a través de sus redes sociales que sus declaraciones en el PAN nacional fueron malinterpretadas por sus detractores como un deslinde del partido al que pertenece y el retiro de su apoyo al candidato Ricardo Anaya.Expuso que hay intereses políticos que motivaron que se generaran versiones falsas sobre la crítica que hizo a un proceso del partido, pero que no implica su salida del mismo.“En tiempos electorales donde se ponen en juego todo tipo de estrategias, las más deleznables incluso, tanto para descalificar adversarios como para conseguir adeptos, todos vamos a necesitar aguzar los sentidos y prevenirnos en la recepción de contenidos, tanto en encuestas, como en noticias, y no se diga en la dinámica de las redes sociales”, expuso en su mensaje escrito en su cuenta.“Los intereses en juego no repararán en conductas éticas, y a los que quieran actuar con cierto profesionalismo en los medios, es muy probable que sus propietarios no lo permitan influidos por sus propias preferencias políticas o por los convenios de publicidad”, agregó.Mencionó que fruto de la filtración en redes, en distintos fragmentos de su discurso en el Consejo Nacional del PAN, dentro de un debate que presumiblemente era interno, se hizo una interpretación rápida y descontextualizada sobre una supuesta ruptura con el PAN, con Anaya y con el Frente.“Quien haya podido ver la intervención completa –creo que ya se pueden pegar todos los pedazos–, se dará cuenta de que toda mi intervención es, en efecto, una dura y directa crítica a la dirigencia (ahí donde se tienen que decir las cosas); pero toda mi intervención fue sobre el proceso de selección de los candidatos al Senado por la vía plurinominal, del que expresé mi total deslinde, para no ser parte de un proceso de simulación, que, sostengo, debe reponerse porque burló normas estatutarias y principios del partido”, añadió.Enfatizó que su señalamiento fue fuerte llamada de atención para que no se continúe con una dinámica de tomar decisiones tan importantes por un reducido grupo, que está abusando de la mayoría que tiene en los órganos directivos.“Es de llamar la atención el más ramplón oportunismo político que se suscitó ayer: los que hace apenas unos días descalificaban nuestra lucha contra la corrupción y el Gobierno Federal –que mantenemos–, salieron a aplaudir mi congruencia y a desear e invocar la ruptura. Algunos de mis más persistentes calumniadores, disfrazados de columnistas, ya me veían engrosando las filas de López Obrador”, añadió.“Que nadie se confunda pues: ni he roto con #PorMexicoAlFrente, ni con @RicardoAnaya y mucho menos con @AccionNacional. Participé en un debate interno, abierto y libre; me deslindé del proceso que integró la lista de candidatos al Senado y la impugnaremos ante el @TRIFE, porque debe reponerse, y en ese y otros temas seguiré siendo voz de muchos militantes que como yo seguimos leales y firmes al PAN”, concluyó.