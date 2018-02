Ciudad de México— El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rompió con la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y con el aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por la lista de candidaturas al Senado por representación proporcional.“No quiero ser parte de un proceso de simulación política. No quiero ser parte de la responsabilidad que este hecho tendrá en el futuro de México y de Acción Nacional”, sostuvo Corral según un fragmento de su discurso difundido en video.El mandatario dijo que lo que ha pasado es un exceso y que es su deber moral deslindarse.La reacción de Corral ocurre luego de que el secretario general de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, quedó ubicado en el lugar 12 de la lista de 13 aspirantes.“Están decidiendo con una soberbia infinita, como si ya estuvieran en el poder presidencial. Les recuerdo que aún nos faltan ocho puntos porcentuales del puntero”, afirmó en su discurso en el Consejo Nacional que ayer ratificó la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal.En el proceso de integración de la lista, panistas acusaron al Comité Ejecutivo Nacional de operar para que no se realizaran los consejos estatales que podrían proponer a sus candidatos.El listado lo encabeza la excandidata a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ocupa el segundo lugar.Los lugares tres y cuatro los ocupan Indira Rosales y Damián Zepeda. Este último solicitó licencia para dejar su cargo como dirigente nacional del PAN, que ocupó desde que Anaya iniciara su precampaña rumbo a la presidencia de México.El listado lo complementan Kenia López Rabadán, Rafael Moreno Valle, Cecilia Romero, Marko Cortés y Adriana Aguilar.De acuerdo con los índices de votación obtenido por Acción Nacional en la elección pasada, estos primeros nueve son los que se encuentran en zona segura para llegar al Senado.En el número 10 se encuentra Luis Felipe Bravo Mena, después la diputada Eloísa Talavera, César Jáuregui y Maribel Vargas.En su discurso, durante la reunión del Consejo Nacional, Corral acusó que ese grupo, “que se cree definitivo”, operó para armar la lista.“Es un proceso de fraude a la ley que se planeó, que se organizó, que se orientó y se ejecutó para tener la lista más reducida de consejeros de candidatos al Consejo Nacional para el Senado de la República”, sostuvo el mandatario.Corral fue uno de los seis oradores que en el Consejo Nacional se opusieron a la lista integrada antier por la Comisión Permanente del PAN y ratificada ayer.Este no es el primer desencuentro. En 2015 Corral acusó a Anaya, su entonces contrincante por la dirigencia nacional del PAN, de estar “enlodado por la corrupción”.Dijo que su contendiente había sido acusado de desviar recursos del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados.“Las cosas están muy podridas. La campaña de Ricardo Anaya está trazada por la corrupción y no ha respondido a las acusaciones sobre el uso ilegal de recursos públicos para la compra de tabletas”, señaló.El exjefe del Gabinete del Gobierno de Chihuahua y expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero, anunció que impugnarán la lista de candidatos plurinominales al Senado aprobada por el Consejo Nacional de ese partido.“Las irregularidades con la forma y contenido de las listas plurinominales las combatiremos por vía de una impugnación legal. #PorMexicoAlFrente requiere congruencia y unidad”, apuntó en su cuenta de Twitter.“Acabo de terminar una muy buena reunión con @Javier_Corral. Hablamos de la desafortunada descontextualización que se ha dado a su intervención de hoy. Me ha ratificado su respaldo y yo le he manifestado mi absoluto respeto a su decisión de impugnar la votación de hoy” publicó Ricardo Anaya en Twitter; mientras Corral respondió: “Que nadie se confunda: ni he roto con #PorMexicoAlFrente, ni con @RicardoAnaya y mucho menos con @AccionNacional. Participé en un debate interno, abierto y libre; me deslindé del proceso que integró la lista de candidatos al Senado y la impugnaremos ante el @TRIFE, debe reponerse”.(Con información de Agencia Reforma)