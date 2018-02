Además de los sueldos y prestaciones de los diputados, los partidos en el Congreso estatal se repartieron el año pasado más de 20 millones de pesos a través de partidas de las que algunos ni siquiera han rendido cuentas.Al tratarse de la bancada más numerosa –con 16 legisladores– el Partido Acción Nacional obtuvo y comprobó gastos por 7 millones 199 mil 999 pesos para remuneraciones adicionales, materiales de administración, alimentos, vestuario, publicidad y viáticos, entre otros conceptos.De acuerdo con la información de obligaciones de Transparencia, el Legislativo entregó a los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Nueva Alianza, Morena, PT, PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social un total de 19 millones 777 mil 787 pesos.Del Partido Verde Ecologista de México se desconoce el monto recibido debido a que, de acuerdo con el Congreso, no ha entregado la información correspondiente.Asimismo, los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y PAN han faltado con alguno o varios de los informes que, por reglamento interno, deben entregar de forma trimestral, por lo que a la fecha se desconoce la totalidad del monto erogado.Las ministraciones corresponden al dinero entregado a cada bancada para la contratación de asesores, pago de inmuebles y servicios generales. El monto de esos recursos es discrecional y una parte se paga únicamente cuando los partidos comprueban el gasto, aunque no están obligados a entregar facturas, como lo explicó Jorge Issa, secretario de Administración del Congreso.“Los diputados son de diferentes zonas, cuando es de zonas urbanas no tienen ningún problema para mostrar en qué gastan, los que son de la Sierra y la zona rural sí tienen problemas para estar demostrando en qué gastan el dinero”, apuntó.Así, mientras el Partido del Trabajo, con dos integrantes, recibió un millón 800 mil pesos, Morena, con el mismo número de legisladores, obtuvo 3 millones 132 mil pesos.Morena recibe recursos que ha gastado en bienes muebles, inmuebles e intangibles, servicios personales, materiales y suministros, transferencias, asignaciones y subsidios. El PT por servicios generales, personales, y transferencias, asignaciones y subsidios.Issa dijo desconocer las diferencias entre los montos de una y otra bancada, aduciendo que lleva menos de dos meses al frente del puesto.De acuerdo con lo establecido por Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, el Manual de Organización del Congreso del Estado y los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, una fracción de las partidas que recibe cada grupo parlamentario corresponde a una asignación mensual de 75 mil pesos por cada diputado que conforme la bancada.Así, es el PAN el que recibe más recursos, con un millón 200 mil pesos, siguiendo el PRI con 375 mil pesos, Nueva Alianza 225 mil pesos, PT, PVEM y Morena 150 mil pesos cada uno y PRD, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social 75 mil pesos.La transparencia, rendición de cuentas y buen uso de estos recursos públicos corresponden únicamente a cada grupo parlamentario, según se explica en el documento “Proceso de asignación y entrega de recursos a cada diputado o a los Grupos Legislativos”.“La asignación es entregada por parte de la Secretaría de Administración en cheque a nombre de cada coordinador y la ejecución y justificación del gasto es responsabilidad de cada Grupo Parlamentario”, menciona el documento.Sin embargo, únicamente han sido los más de 19 millones de pesos los que han comprobado de gastos. El resto del dinero entregado y gastado permanece en la opacidad.Además, se entrega mensualmente un “apoyo a coordinadores y subcoordinadores” de cada fracción, también de acuerdo al número de integrantes.Jesús Villarreal, líder de los blanquiazules, percibe además de su dieta 48 mil 160 pesos por este concepto, mientras que el subcoordinador, Javier Malaxechevarría, 14 mil 878 pesos.

