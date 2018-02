Chihuahua— La sobreexplotación del acuífero Sauz-Encinillas, principal abastecedor de agua de esta ciudad, obedece principalmente al abuso de productores, quienes de manera ilegal, están sembrando nogales, acusó la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).“Hay abuso por parte de algunos nogaleros y agricultores que de manera intensiva y fuera de toda legalidad están sembrando nogal, que es un árbol que consume mucha agua”, señaló Roberto Lara, presidente de la Junta, al apuntar que en breve se conformará un consejo con representantes de las diferentes instancias relacionadas con el tema para evitar que se sigan perforando más pozos.“Es un gran reto. Es un tema que tenemos que atender junto con la Conagua porque ese acuífero es la fuente principal de abastecimiento para la ciudad. Pedimos que tengan responsabilidad ciudadana y humana, y que más allá del dinero y el lucro económico se anteponga la seguridad de la gente.“Formaremos el consejo del acuífero Sauz-Encinillas con la Junta Central y la Conagua, así como con usuarios que nos lleven a controlar y en lo posible a evitar que siga ese escalamiento de perforación de pozos que está afectando a la ciudad. Esperamos que este órgano esté listo en este trimestre”.Cuestionado respecto de la disponibilidad de agua para la capital ante la llegada de la primavera el mes próximo, Lara advirtió que “van a seguir las carencias” debido a las diversas fallas existentes.“Hay problemas en la red hidráulica. La mitad del agua que se extrae de los pozos se pierde, se desperdicia, o se la roban. El 40 por ciento de la gente no paga. Necesitamos mejorar la infraestructura de agua, que toda la gente pague y evitar el tiradero de líquido”.Kamel Athié, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó la necesidad de modificar la legislación sobre el uso del agua, ya que si bien está reglamentada, ya es obsoleta.“La Conagua lo tiene reglamentado, pero la ley vigente tiene 26 años de haber sido emitida, es muy obsoleta porque ya no atiende las realidades actuales relativas al cambio climático y de agua subterránea, por ejemplo. Es urgente que la Cámara apruebe esto porque además es un mandato constitucional”.En cuanto a la conformación del consejo, el funcionario indicó que éste podría tomarse como ejemplo para aplicarse en los 19 acuíferos que están en estatus de sobreexplotación.“Hay una idea de los grandes usuarios del acuífero de conformar el consejo donde el objetivo central sea reglamentar el uso del recurso. Esta figura de un consejo ciudadano podría ser ejemplo para los demás.En esto se va a reglamentar y romper el absurdo de que los nogales tengan agua y la gente no. Además, bajo el amparo de que con la misma agua puedes producir más y puedes darle agua a la ciudad también adoptando tecnologías modernas y sacando menos agua del acuífero”.

