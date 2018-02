El gobernador Javier Corral Jurado anunció que interpondrá recursos legales para defender la competencia estatal sobre el caso del exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez y el exfuncionario Antonio Enrique Tarín, procesados por desvíos.“Esta resolución del juez es la continuación de una maniobra orquestada por las autoridades federales para desactivar las investigaciones que el estado de Chihuahua ha emprendido”, dijo.Sin embargo el abogado Antonio Collado Mocelo, defensor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, señaló que quien tiene que hacer el reclamo es el juez de Control de Chihuahua y no el Gobierno.Este jueves un juez federal resolvió tomar el juicio contra ambos funcionarios al considerar que los recursos implicados son federales.“La estrategia de la PGR para que un juez federal le arrebate el caso de Alejandro Gutiérrez y Enrique Tarín a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no prosperará. Seguirán enfrentando la justicia de Chihuahua para que reparen el daño que, junto con César Duarte, le causaron a nuestro estado”, aseguró el mandatario ayer a través de un video que compartió en las redes sociales.Manifestó que la decisión del juez es contraria al derecho, está forzada en su argumento y carece de fundamentación y motivación.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que recurrirán al recurso de queja ante la Consejería de la Judicatura Federal.Añadió que el argumento de que se trata de un delito del fuero federal es débil ya que los desvíos de recursos se consideran del fuero común ya que salieron de las arcas estatales.“Insistimos que los fondos que se utilizaron, si bien hayan tenido una fuente como lo tiene cualquier contribución en el ámbito federal, una vez que se ejerce por parte del Estado está plenamente comprometido dentro del ámbito local y por lo tanto son bienes del fuero común y por lo tanto debe seguir un juzgador local”, explicó.Agregó que existen más instrumentos legales para que el caso del desvío de 250 millones de pesos se mantenga en el ámbito del estatal, como esperar a que el juez del fuero común determine si reasumirá esta competencia y eso lo tendría que señalar una instancia superior como un Tribunal Colegiado.Recalcó que esta determinación podría generar impunidad lo que de tratará de evitar. Me parece que buscar espacios para la impunidad es volver a los tiempos donde mucho se hablaba de llegar a las últimas consecuencias pero siempre hay instancias que permitan que el que obre mal pueda salir bien librados.El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, explicó que “tiene que ser el juez de Control de Chihuahua” quien presente el recurso correspondiente por lo que resolvió el pasado jueves el juez de Control Federal, Gerardo Moreno García, quien asumió la instrucción del proceso penal por el presunto desvío de 250 millones de pesos.Indicó que el juez del fuero común no es competente para llevar el proceso penal, ya que el origen de los recursos de ese presunto desvío era del ramo federal comprometidos para el sector educativo.El abogado defensor del empresario coahuilense, apodado ‘La Coneja’, manifestó que si se controvierte esta resolución por las autoridades de Chihuahua, le corresponderá a un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México determinar la procedencia del juzgado que resolverá la causa penal 780/2017. (Con información de Orlando Chávez / El Diario)

