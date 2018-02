Joaquín Gilberto Treviño Dávila no ha presentado su renuncia como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló Carlos Rivera, vocero de la Comisión de Selección del CPC.Después de versiones sobre su renuncia al órgano ciudadano, Rivera aseveró que hasta el momento la integración permanece igual, con Treviño como parte del CPC.“Desafortunadamente un rumor ha seguido a otro, pero al día de hoy no existe una renuncia”, aseguró.Rivera afirmó que uno de los impedimentos para remover a Treviño Dávila es que en la convocatoria emitida para la conformación del Comité no se le dota de facultades a la Comisión de Selección para remover a los integrantes elegidos.“En el estudio de la documentación no se establece un procedimiento de destitución, no tenemos esa facultad”, afirmó.Tampoco existe la reglamentación correspondiente en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó el vocero, por lo que existe un vacío legal sobre qué acciones tomar y a quién le corresponden para la destitución de Treviño.El Congreso emitió el jueves un posicionamiento en el que recriminó a la Comisión de Selección haber designado a Treviño como consejero.“Su función era solamente elegir, bajo la reflexión razonada y con la luz del orden constitucional, a la mejor persona posible para ocupar un puesto de vigilancia del cumplimiento de la Ley. Han designado a una persona carente de sensibilidad, respeto y ética para con las personas”, apuntó la diputada Crystal Tovar, que leyó el posicionamiento.“Eligieron al ingeniero Joaquín Treviño Dávila, alguien que, en un examen serio, se dedicó a mencionar en el nivel más vulgar del lenguaje, sus críticas y prejuicios contra una parte importante de la población, atacando con groserías las preferencias sexuales de las personas. Una cuestión que ni siquiera será parte de sus posibles funciones”, continuó. En el mismo se hizo un llamado a Treviño para que dimitiera.Al cierre de la edición, fuentes de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso confirmaron que hasta el momento no se ha presentado ningún documento ni comunicación oficial de Treviño donde manifieste que no participará en el organismo ciudadano, pilar del Sistema Estatal Anticorrupción.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.