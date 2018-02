Cambia PGR a delegado estatal

La Procuraduría General de la República (PGR) removió al delegado en Chihuahua Adonaí Carreón Estrada y en su lugar nombró a Julio César Ulises Chávez Ramos, quien formaba parte de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de esa corporación.En una ceremonia de carácter privado realizada ayer al mediodía en las instalaciones de la PGR en Ciudad Juárez —en el cruce de Hermanos Escobar y Lincoln–, Chávez Ramos fue presentado como nuevo titular y dirigió un mensaje a los funcionarios federales y a las autoridades invitadas.Al evento acudió el alcalde, Armando Cabada Alvidrez; el representante del gobernador en Juárez, Ramón Galindo Noriega; el comandante de la Guarnición de la Plaza, Bernardo Ramírez García, y la cónsul general de Estados Unidos en esta frontera, Daria L. Darnell.Los primeros datos respecto al nuevo delegado indican que es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Algunos de los cargos que ha ocupado son la Dirección General de Inspección Interna de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y fue fiscal regional de Valle de Bravo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.Además formaba parte de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de PGR, justo el área encargada de solicitar la extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez, contra quien se han girado seis órdenes de aprehensión.Hasta finales del año pasado la Subprocuraduría Jurídica encabezada por Alberto Elías Beltrán –actual encargado del despacho de PGR– no había emitido la solicitud de extradición. Hace unos días Beltrán sostuvo que las solicitudes de extradición ya se presentaron al Gobierno de Estados Unidos y explicó que las peticiones requieren de varios procesos para que avancen.Datos extraoficiales indican que los cambios en la Delegación Chihuahua de PGR obedecen a la renuncia del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal.A partir de su salida de la PGR el pasado 16 de enero, como efecto dominó se generaron movimientos en las cinco subprocuradurías y en la titularidad de las delegaciones.En abril de 2017 Adonaí Carreón fue nombrado, precisamente por Higuera Bernal, delegado de PGR en Chihuahua, cargo que desempeñó hasta la mañana de ayer cuando se le notificó oficialmente su salida.Funcionarios cercanos a Carreón Estrada indicaron que por el momento se desconoce cuál cargo ocupará; será la próxima semana cuando se determine.Personal de PGR indicó ayer que no había información oficial sobre los cambios y tampoco dio a conocer el currículo de Chávez Ramos.

