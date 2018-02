Chihuahua— La Escuela Estatal de Policía, donde se capacita a cadetes y agentes del Ministerio Publico, dejó de pagar desde hace más de un año el sueldo y salario a uno de sus catedráticos, sin que hasta el momento explique cuándo recibirá su pago.Víctor Manuel del Valle Fernández dijo que ofreció sus servicios como catedrático en la institución dependiente de la Fiscalía de Control Interno y que a su vez está a cargo del Secretariado Ejecutivo, a partir de la segunda quincena de junio a septiembre de 2017 y aún no recibe el pago correspondiente, que ronda en los 33 mil 326 pesos.El catedrático aseguró que tampoco algunos de sus compañeros han recibido el pago por sus servicios, pero que temen denunciar por posibles represalias en su contra.Dijo que en su caso, el 29 de diciembre de 2017 recibió un correo electrónico de Nidia Zaragoza, de Recursos Financieros de la Escuela, en el que le solicita por instrucciones del director que le mande la factura correspondiente de los cursos que ofreció y le informaron que le iban a pagar antes del 15 de enero.Pero hasta el 31 de ese mes no tenía respuesta y mandó un correo pidiendo información sobre qué había pasado con el pago, pero no respondieron.Del Valle dijo que el 2 de enero, el Secretariado Ejecutivo les hizo saber que su pago se haría a través del Claustro Universitario, pero no había un convenio y que se haría posteriormente.Además, dijo que las facturas solicitadas en diciembre estaban mal y entregó una nueva factura, pero le informaron que no había fecha probable de pago.Finalmente, mostró un oficio en el que solicita una audiencia con Javier Corral para poder informarle de la situación.

