Diputada coloca a su hermano como asesor

La diputada panista Liliana Ibarra Rivera contrató su hermano Julio Jesús en el Congreso del Estado como asesor de la también legisladora blanquiazul Laura Marín Franco.Ibarra es la legisladora que presuntamente participa en una conversación dada a conocer la semana donde manifiesta que en dos años impulsaría la carrera política de su hijo.Con formación de técnico en electricidad, Julio Jesús Ibarra Rivera empezó a trabajar en el Congreso estatal el pasado 1 de octubre de 2016, justo al inicio de la legislatura.De acuerdo con datos de las obligaciones de transparencia del Congreso, Julio Jesús Ibarra se ha mantenido con contratos trimestrales como auxiliar especializado, con un sueldo mensual neto de 9 mil 293 pesos.Marín confirmó, luego de negar la información en primera instancia, que contrató a Julio Ibarra Rivera como asesor con labores de manejo de redes sociales desde octubre de 2016 a diciembre de 2017, cuando, aseguró, terminó la relación de trabajo con el hermano de su correligionaria.“No, yo no tengo al hermano de la diputada Ibarra, pueden revisar… esa información es pública”, respondió Marín. Al informársele que los datos públicos por transparencia mostraban a Julio Ibarra dentro de su equipo de trabajo, aceptó haberlo contratado, aunque, apuntó, la relación laboral terminó en noviembre o diciembre del año pasado.En el directorio completo de trabajadores del Congreso se especifica que al 19 de enero de 2018, Julio Jesús Ibarra Rivera laboraba en el Legislativo como auxiliar especializado y que comenzó a trabajar ahí el 1 de octubre de 2016.En entrevista, Marín afirmó que decidió no renovar el contrato al hermano de la diputada Liliana Rivera para evitar conflictos.“Sí lo contraté un tiempo porque tenía un conocimiento del tema que a mí me interesa que viene siendo ayudarme a lo que es las redes. Pero luego vi que podría traer consecuencias por ser hermano de la diputada y está dado de baja, ya no está él, ya contraté a otra persona”, afirmó.Marín negó que se trate de un caso de nepotismo pues para ello tendría que ser su hermano el que hubiera sido contratado por ella.“Nepotismo hubiera sido si fuera mi hermano, eso no es correcto. Lo conocí precisamente con la diputada (Ibarra) y vi cómo le mueve inmediatamente a las redes”, manifestó.Cuestionada al respecto, Liliana Ibarra, representante del distrito 9 de Juárez, confirmó la identidad de su hermano pero negó que laborara en el Congreso.Jesús Villarreal, coordinador de los diputados panistas, apuntó que es prerrogativa de cada legislador elegir al personal de apoyo que le acompaña y repartir el monto entre una o dos personas.El jefe de la bancada del blanquiazul evitó emitir una opinión sobre la contratación de un familiar como asesor.“Si es ético o moralmente aceptable, no me corresponde a mí decidirlo, no quisiera ser juez de eso, no me corresponde”, afirmó Villarreal.En días pasados se dio a conocer un audio donde una voz atribuida a Liliana Ibarra despotricaba contra el PAN y afirmaba que en dos años trabajaría para impulsar la carrera política de su hijo.La legisladora negó la veracidad del audio y anunció que acudiría ante instancias de justicia y derechos humanos por la difusión del material y lo que acusó “violencia política” en su contra.