Chihuahua— Empresarios de la ciudad de Chihuahua ya recibieron el formato del nuevo convenio de colaboración que les envió la Fiscalía General del Estado (FGE) para comenzar con el nuevo esquema de escoltas y guardias de seguridad privados dentro de las filas policiacas.En el contenido del contrato y el archivo anexo con las nuevas tarifas, se pide que la selección de personal se haga con base en pruebas de capacidad, confianza, perfil socioeconómico, educativo, psicológico, responsabilidad y hasta empatía.La mayoría de estas pruebas son responsabilidad del Estado para garantizar el mejor perfil de los elementos que integran las diversas corporaciones policiacas. No obstante, ahora tendrá un costo para el “cliente” si bien son aspectos cubiertos por la propia dependencia para integrar a los elementos y para lo cual, cuenta con un presupuesto.A su vez, la clausula sexta señala que “de igual manera, los gastos generados por mantenimiento del vehículo (ya sean públicos y/o privados), así como el combustible, viáticos, pasajes, peajes y demás gastos inherentes a la asistencia serán cubiertos por La Empresa”.Asimismo, por separado se desglosa el costo del armamento, vestimenta (uniforme y chaleco antibalas, entre otros), como si el solo renglón de elegir entre un oficial o suboficial no incluyera ya el servicio completo.En el documento también se detalla que si la empresa incumple en el pago de la asistencia a los escoltas o guardias de seguridad, los cuales quedarán inscritos dentro de la División de Seguridad Bancaria y Comercial, los particulares podrían llegar hasta los tribunales en demandas por la vía legal.“Si la empresa incumple en el pago de la asistencia que se le está proporcionando, la Fiscalía podrá requerirle por escrito que subsane dicho monto en un plazo de cinco días hábiles como máximo, a partir de la fecha que reciba la notificación para su cumplimiento. De no hacerlo, la Fiscalía podrá dar por rescindido de pleno derecho el presente convenio, además de requerirle el pago de la asistencia solicitada que se hayan generado y no se hayan cubierto, esto por la vía legal conducente”, se expresa.Por todo lo anterior, el desembolso en total será incluso por arriba de los 30 mil pesos.

