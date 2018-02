Desata juez federal otra pugna con el Estado

Ciudad de México– Un juez federal de la Ciudad de México resolvió que tomará el juicio contra el exsecretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos al PRI, al estimar que los recursos implicados son federales.Gerardo Moreno García determinó que el juzgado del fuero común de Chihuahua no es competente, porque los recursos desviados estaban comprometidos para el ramo educativo y, como tales, su naturaleza es federal.Moreno dio un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que entregue la carpeta de investigación y la causa penal 780/2017.Sin embargo el fiscal estatal, César Augusto Peniche, adelantó que es una resolución forzada y defendió que la competencia le corresponde a Chihuahua.Ahora el juez local de Chihuahua, en una audiencia pública, deberá definir si acepta o no el fallo federal, lo que daría lugar a un conflicto competencial que resolvería un tribunal colegiado.Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y el exdirector del Comité de Adquisiciones en la pasada administración estatal, Antonio Enrique Tarín García, son procesados por el presunto desvío de 250 millones de pesos que salieron de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (hoy SEyD) y que a decir de las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, fueron destinados a financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional durante el último año de mandato del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.El abogado Antonio Collado Mocelo, defensor del empresario Alejandro Gutiérrez, actualmente recluido en el Cereso número 1 del municipio de Aquiles Serdán, calificó de positiva esta resolución.Explicó a El Diario, por todo obedece a las denuncias y quejas por actos de tortura que han promovido en la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante otras instancias.En el caso de Alejandro Gutiérrez, cuenta con una segunda vinculación a proceso que le dictó el juez local Alejandro Legarda Carreón, el 3 de enero de este año por el delito de peculado agravado, ante el desvío de 1.7 millones de pesos durante los días 20 y 23 de diciembre de 2015, específicamente por dos pagos por servicios inexistentes que salieron de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio “duartista” y que recibieron directamente sus empresas identificadas como “Promotora de Mantenimiento Integral S. A. de C. V.” y “Jet Combustibles S. A. de C. V.”, en las que su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez aparece como representante legal de las mismas.A su vez, Antonio Enrique Tarín ha recibido otras cuatro vinculaciones a proceso impuestas por jueces locales, por diversas causas penales, también por presuntos actos de corrupción.Estas diversas causas penales evitarían un posible traslado en lo inmediato de ambos al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, según trascendió ayer extraoficialmente en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que esta nueva resolución se refiere exclusivamente a la causa 780/2017 por el desvío de 250 millones de pesos.Gerardo Moreno García es el mismo juez que instruye el proceso penal en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.La audiencia celebrada este jueves fue a solicitud de las defensas de Gutiérrez y Tarín, quienes presentaron sus respectivas peticiones para inhibir por incompetencia de fuero esa causa y donde el juzgador fijó un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que entregue la carpeta de investigación y las copias de la causa penal 780/2017, pues de no hacerlo le impondría una multa.Hasta antes del cierre de esta edición, el gobernador Javier Corral Jurado no emitió un posicionamiento al respecto, a través de sus departamentos y medios de comunicación oficiales y/o redes sociales.Solamente trascendieron declaraciones del fiscal estatal, César Peniche, quien ante medios informativos en la capital del país, indicó que “vemos una resolución muy forzada” y apuntó que: “Estamos analizando el contenido de la resolución. En principio, sostenemos que la competencia corresponde al estado de Chihuahua por ser recursos que legalmente fueron transferidos al Estado”. (Agencia Reforma con información de Heriberto Barrientos/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.