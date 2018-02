Piden renuncia de consejero

Chihuahua— Diputados de las nueve bancadas en el Congreso del Estado rechazaron la designación de Joaquín Treviño como integrante del Comité Ciudadano Anticorrupción, luego de que éste usó el adjetivo “maricones” durante una entrevista para llegar a ese encargo.A su petición se sumó la Asociación Cheros, que lucha por los derechos de la comunidad LGBTTI, que además interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Gilberto Treviño, recién nombrado consejero, utilizó el adjetivo ante los nueve miembros de la Comisión de Selección, elegidos por los propios diputados, que ayer cuestionaron los criterios para designarlo después de haber hecho esas expresiones en público.En la entrevista, Treviño criticó que los legisladores no han atendido varias reformas y se enfocan en otras para “casar a maricones”, en referencia a la iniciativa para establecer los matrimonios entre personas del mismo sexo.Tras darse a conocer el video con sus declaraciones, los diputados manifestaron su rechazo vía un posicionamiento ayer en la sesión del Congreso, leído por Crystal Tovar Aragón, del PRD.Después de presentar el documento, se generó la polémica entre las bancadas sobre si fue correcta o no la manera en que se decidió conformar el Comité Ciudadano y la Comisión de Selección.Sin embargo, en el fondo de la discusión se especificó que la Comisión de Selección, bajo el supuesto de buena fe, asumió que al ser ciudadanos aportarían la imparcialidad y respeto a las normas, pero “nos han puesto en evidencia algo aún más profundo: la falta de legalidad y respeto a los derechos humanos está enraizado en la sociedad misma”.Su función era solamente elegir, bajo la reflexión razonada y con la luz del orden constitucional, abundó Tovar, a la mejor persona posible para ocupar un puesto de vigilancia del cumplimiento de la ley.“Y podemos evaluar directamente su elección. Han designado a una persona carente de sensibilidad, respeto y ética para con las personas”, continuó Tovar Aragón.Eligieron al ingeniero Joaquín Treviño Dávila, alguien que, en un examen serio –enfatizó la legisladora–, se dedicó a mencionar en el nivel más vulgar del lenguaje, sus críticas y prejuicios contra una parte importante de la población, atacando con groserías las preferencias sexuales de las personas. Una cuestión que ni siquiera será parte de sus posibles funciones, precisó la diputada por el PRD.“No sólo eso, en total desconocimiento del entorno y de la ley, en menos de un minuto de entrevista, se puede observar que además de homofobia, el comisionado electo ignora por completo lo que sucede en su entorno y lo que la ley dicta”.La legisladora manifestó que Treviño no sabe distinguir entre Poder Ejecutivo y Legislativo, puntualizó, fundamentando la incompetencia del Congreso, en una discusión que sucedió al inicio de esta administración, en el Registro Civil con respecto a las actas de nacimiento, en las que se sustituyó la palabra de “padre” y “madre” por la de “filiación”.Y la perredista cuestionó: “¿En qué justificaron su toma de decisión contraria a la Ley y la Constitución? ¿Cómo puede asimismo justificar el consejero electo, que combate a la corrupción, si él mismo está solicitando un encargo para el cual, a todas luces, no está calificado?”, dijoCon disculpas o no, abundó, desconoce por completo los requisitos mínimos en materia de conocimientos de transparencia, rendición de cuentas, el combate a la corrupción o la participación ciudadana.En este sentido hicieron un llamado a la Comisión de Selección para que rectifiquen sus decisiones y destituyan a Treviño.Además, al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación, se le solicitó sancionar esa conducta.Como se informó, el miércoles pasado la Comisión dio a conocer su selección para integrar el Comité Anticorrupción: José Antonio Enríquez Tamez (un año); Joaquín Gilberto Treviño Dávila (2 años); Isabel Terrazas Cerros (3 años); Liliana Ochoa (4 años) y René Moreno Medina (5 años).A la par de los legisladores, Hiram Domínguez, de la Asociación Cheros, manifestó que interpusieron una queja ante la CEDH para que la situación no quede en el olvido y sea esta institución la que le dé seguimiento al caso, ya que una persona que fue elegida para respetar la ley, no puede expresarse de manera homofóbica.Añadió que es lamentable que personas que tienen un encargo como representar a los ciudadanos en un organismo público muestren su intolerancia y que promuevan la homofobia con expresiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señalaron como homofóbicas.

