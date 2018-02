Se disculpa por decir 'maricones' a gays

Chihuahua—Joaquín Gilberto Treviño Dávila, consejero electo del Comité Ciudadano Anticorrupción, se disculpó públicamente sobre el uso del adjetivo “maricones” en una de las respuestas ofrecidas durante su entrevista para selección de los integrantes de este nuevo organismo.Señaló que al expresarlo nunca tuvo intención de lastimar la integridad ni aplicar un carácter discriminatorio por razón de preferencia sexual de las personas.Treviño dijo que reconoce que su vocablo expresado en una de sus respuestas durante la entrevista que fue sometido como aspirante a la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, no fue correcto, sin embargo, no lo expresó con afán de emplear un adjetivo o sustantivo que lastimara la integridad ni con carácter peyorativo, ni para discriminar.Es evidente, recalcó, que el contexto de sus respuestas únicamente compara el estatus de la actual Ley de Adquisiciones con parte del trabajo legislativo, por lo que no existe fobia o aversión hacia hombres o mujeres homosexuales, quienes merecen su respeto.“Si mi expresión resultó ofensiva, ofrezco mis más sinceras disculpas por tal acción involuntaria, la cual nunca fue con la intención de dañar a nadie”, dijo.A pregunta expresa de por qué hizo la expresión de que el Congreso estaba más preocupado en sacar adelante las leyes para casar “a maricones” que otras como la de Adquisiciones, dijo que buscaba una comparación del atraso legislativo en otras áreas.Planteó que su área de trabajo, que es la industria de la construcción, se usa comúnmente ese y otros adjetivos, por eso pasó la expresión por su mente, pero sin tratar de denostar ni lastimar a nadie.Insistió que esa expresión, que no fue la correcta, no tenía trasfondo o fue externada con fines de lastimar la integridad de alguien, ni aplicar un carácter peyorativo de denostar.Agregó que cuando externó ese adjetivo, no se percató de la magnitud sino hasta posteriormente y eso llevó a emitir ahora esta disculpa.Sobre el Sistema Estatal Anticorrupción dijo que era una necesidad extrema urgente en Chihuahua y viene de una política nacional, en donde la entidad fue de los últimos en adaptarse a eso, ya que hay unos 30 adelante de la entidad.Ahora urge empezar a trabajar en los planes de corto, mediano y largo plazo, así como la organización del Sistema.Finalmente indicó que puede mirar a los ojos a cualquiera y decir que puede ser un miembro para trabajar en el Sistema Anticurrupción para recuperar la confianza perdida en las instituciones públicas en Chihuahua.

