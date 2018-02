La batalla es contra instituciones del Estado: magistrado

Chihuahua– El magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes se reincorporó ayer a la Cuarta Sala Civil, de lo Contencioso, Administrativo y Fiscal, al obtener el pasado lunes una suspensión provisional del juez Octavo de Distrito, quien ordenó su reinstalación.En entrevista concedida en su despacho, situado en el séptimo piso del Centro de Justicia, Gabriel Sepúlveda, visiblemente contento declaró: “Nunca he perdido la fe en el Derecho. La batalla que estoy librando es en contra de las instituciones del Estado, específicamente de los integrantes del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado (FGE)”.Sepúlveda fue suspendido en diciembre pasado por un año para efectos de investigación por los integrantes de dicho Consejo. La FGE abrió una carpeta por presuntos actos de corrupción en la adquisición de una bóveda digital.“Aún falta que el Tribunal Federal nos conceda la suspensión definitiva, pero tengo todos los documentos públicos que desvirtúan las acusaciones que se me hacen y se dice de mí. Yo no tuve facultades para poner precios ni adquirir esos bienes, no intervine en nada”, expresó el magistrado.Dijo desconocer por qué los consejeros de la Judicatura violaron todos los principios del debido proceso, entre éstos, el de audiencia antes de suspenderlo de su responsabilidad.“Gabriel Sepúlveda no realizó una licitación millonaria, tengo todos los documentos públicos y que ellos pensaban no tenía, se trata de 73 hojas que dan claridad de todo ese eslabón del proceso de adquisición y donde se pone muy claro que yo no estaba en facultades de hacerlo”, puntualizó.El magistrado Sepúlveda ingresó a su sala alrededor de las 09:30 horas de ayer pidiendo que sus asistentes le pusieran café, asimismo atendió a los representantes de los medios de comunicación ofreciendo diversas entrevistas.Manifestó desconocer cuál fue el motivo de fondo que expusieron tres consejeros, anteriormente magistrados de El Pleno, para suspender “a uno de sus pares violando todos los derechos legales y humanos”, subrayó. (Heriberto Barrientos/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.